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Назван самый быстрорастущий по цене американский бренд - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Назван самый быстрорастущий по цене американский бренд
Назван самый быстрорастущий по цене американский бренд - 21.03.2024, ПРАЙМ
Назван самый быстрорастущий по цене американский бренд
Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости в США и вошел в двадцатку самых дорогих брендов, говорится в исследовании Brand Finance US 500 2024. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:21+0300
2024-03-21T18:44+0300
сша
nvidia
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости в США и вошел в двадцатку самых дорогих брендов, говорится в исследовании Brand Finance US 500 2024. "Nvidia сейчас является самым быстрорастущим брендом в США: стоимость бренда выросла на 163% до 44,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении. Бренд поднялся сразу на 17 место с 58 места годом ранее, следует из данных исследования. На первое место со второго при этом поднялся бренд Apple с ростом стоимости сразу на 74%, до 516,6 миллиарда долларов, на вторую строчку с четвертой переместился Microsoft, стоимость этого бренда выросла на 78%, до 340,4 миллиарда, а третью сохранил за собой Google (рост на 18,5%, до 333,4 миллиарда долларов). На четвертую строчку с первой опустился бренд Amazon, его стоимость выросла лишь на 3%, до 308,9 миллиарда, а на пятом месте остался бренд Wallmart, чья стоимость сократилась — на 15%, до 96,8 миллиарда долларов. На шестое с девятого места поднялся бренд Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), его стоимость выросла на 28%, до 75,7 миллиарда, на седьмую с шестой опустился Verizon (рост на 6%, до 71,75 миллиарда). На восьмую строчку с тринадцатой поднялся бренд Instagram (рост на 48,5%, до 70,4 миллиарда долларов), на девятое место с десятого поднялся бренд Starbucks (рост на 13,5%, до 60,7 миллиарда), а на десятое с седьмого опустилась Tesla, цена бренда снизилась на 12%, до 58,3 миллиарда долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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сша, nvidia
США, Nvidia
17:21 21.03.2024 (обновлено: 18:44 21.03.2024)
 
Назван самый быстрорастущий по цене американский бренд

Brand Finance: Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости брендом США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости в США и вошел в двадцатку самых дорогих брендов, говорится в исследовании Brand Finance US 500 2024.
"Nvidia сейчас является самым быстрорастущим брендом в США: стоимость бренда выросла на 163% до 44,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении. Бренд поднялся сразу на 17 место с 58 места годом ранее, следует из данных исследования.
На первое место со второго при этом поднялся бренд Apple с ростом стоимости сразу на 74%, до 516,6 миллиарда долларов, на вторую строчку с четвертой переместился Microsoft, стоимость этого бренда выросла на 78%, до 340,4 миллиарда, а третью сохранил за собой Google (рост на 18,5%, до 333,4 миллиарда долларов). На четвертую строчку с первой опустился бренд Amazon, его стоимость выросла лишь на 3%, до 308,9 миллиарда, а на пятом месте остался бренд Wallmart, чья стоимость сократилась — на 15%, до 96,8 миллиарда долларов.
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На шестое с девятого места поднялся бренд Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), его стоимость выросла на 28%, до 75,7 миллиарда, на седьмую с шестой опустился Verizon (рост на 6%, до 71,75 миллиарда). На восьмую строчку с тринадцатой поднялся бренд Instagram (рост на 48,5%, до 70,4 миллиарда долларов), на девятое место с десятого поднялся бренд Starbucks (рост на 13,5%, до 60,7 миллиарда), а на десятое с седьмого опустилась Tesla, цена бренда снизилась на 12%, до 58,3 миллиарда долларов.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
СШАNvidia
 
 
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