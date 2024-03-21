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Аналитик спрогнозировал решение Банка России по ставке 22 марта
Аналитик спрогнозировал решение Банка России по ставке 22 марта - 21.03.2024, ПРАЙМ
Аналитик спрогнозировал решение Банка России по ставке 22 марта
Годовая инфляция в России практически не изменилась, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов, решение не окажет влияния на курс рубля. Такое | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T03:03+0300
2024-03-21T03:03+0300
2024-03-21T03:03+0300
банк россии
эксклюзив
ставка банка россии
курсы валют
инфляция
инфляция в россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России практически не изменилась, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов, решение не окажет влияния на курс рубля. Такое мнение выразил агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Ожидаю, что решение по ключевой ставке 22 марта остается прежним — сохранить ее на уровне 16% годовых. Хотя недельные темпы роста цен замедлились, годовая инфляция практически не изменилась из-за эффекта расчетной базы прошлого года. Для ее устойчивого снижения к 4% потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Начало цикла снижения ставки может быть отложено на более поздний срок, вполне вероятно, на начало второго полугодия 2024 года", – сказал эксперт.По мнению Антонова, решение регулятора не повлияет на валютный рынок. Во-первых, отметил эксперт, никаких изменений не предвидится. Кроме того, на курсы валют влияние оказывает не один фактор, подчеркнул он.Аналитик добавил, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина воздержалась от прогнозов по снижению ставки, указав, что соответствующее решение будет зависеть от показателя инфляции, инфляционных ожиданий и экономических данных, таких как ВВП и индексы деловой активности." В Банке России видят пространство для снижения ключевой ставки, однако не обещают, что оно будет быстрым. В ЦБ повысили прогноз среднегодовой ключевой ставки в 2024 году до 13,5-15,5% годовых", - отметил Антонов.Он заключил, что до апреля доллар будет торговаться в диапазоне 90,00-94,20 рубля.
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эксклюзив, ставка банка россии, курсы валют, инфляция, инфляция в россии, эльвира набиуллина
Банк России, Эксклюзив, ставка Банка России, Курсы валют, инфляция, инфляция в России, Эльвира Набиуллина
Аналитик спрогнозировал решение Банка России по ставке 22 марта
Аналитик Антонов: Банк России 22 марта сохранит ставку на уровне 16 процентов
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России практически не изменилась, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов, решение не окажет влияния на курс рубля. Такое мнение выразил агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Ожидаю, что решение по ключевой ставке 22 марта остается прежним — сохранить ее на уровне 16% годовых. Хотя недельные темпы роста цен замедлились, годовая инфляция практически не изменилась из-за эффекта расчетной базы прошлого года. Для ее устойчивого снижения к 4% потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Начало цикла снижения ставки может быть отложено на более поздний срок, вполне вероятно, на начало второго полугодия 2024 года", – сказал эксперт.
По мнению Антонова, решение регулятора не повлияет на валютный рынок. Во-первых, отметил эксперт, никаких изменений не предвидится. Кроме того, на курсы валют влияние оказывает не один фактор, подчеркнул он.
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Аналитик добавил, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина воздержалась от прогнозов по снижению ставки, указав, что соответствующее решение будет зависеть от показателя инфляции, инфляционных ожиданий и экономических данных, таких как ВВП и индексы деловой активности.
" В Банке России видят пространство для снижения ключевой ставки, однако не обещают, что оно будет быстрым. В ЦБ повысили прогноз среднегодовой ключевой ставки в 2024 году до 13,5-15,5% годовых", - отметил Антонов.
Он заключил, что до апреля доллар будет торговаться в диапазоне 90,00-94,20 рубля.