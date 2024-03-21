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Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 50 процентов годовых

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 50 процентов годовых - 21.03.2024, ПРАЙМ

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 50 процентов годовых

Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 45 до 50 процентов, говорится в распространённом в четверг заявлении регулятора. | 21.03.2024, ПРАЙМ

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АНКАРА, 21 мар – ПРАЙМ. Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 45 до 50 процентов, говорится в распространённом в четверг заявлении регулятора.На предыдущем заседании 22 февраля ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил её на уровне 45%, что является максимальным уровнем с апреля 2003 года, когда ключевая ставка в Турции достигала 44%."Принято решение повысить ключевую ставку до 50%", - говорится в заявлении.Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили её в 121,98%.ЦБ Турции ожидает выравнивания ситуации по инфляции к концу года, прогноз регулятора на конец текущего года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

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