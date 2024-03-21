https://1prime.ru/20240321/steklo-846549879.html

Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название

Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название - 21.03.2024, ПРАЙМ

Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название

Бывшие стекольные заводы (Борский и Клинский) японского холдинга AGC сменили название после перехода к новому владельцу - холдингу "Адамант", пишет "Деловой... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:02+0300

2024-03-21T15:02+0300

2024-03-21T15:02+0300

россия

стекло

япония

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Бывшие стекольные заводы (Борский и Клинский) японского холдинга AGC сменили название после перехода к новому владельцу - холдингу "Адамант", пишет "Деловой Петербург".Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.Японская компания AGC весной 2022 года приостановила инвестиции в Россию. Борский завод компания купила в 1997 году, а Клинский — построила в 2004-м. Активы двух заводов были проданы в феврале 2024 года, новым владельцем стал холдинг "Адамант" (Санкт-Петербург).Так, АО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижний Новгород) сменил название на АО "Борский стекольный завод", ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (Московская область) — в ООО "Клинский стекольный завод".АО "Борский стекольный завод" — стекольное предприятие, расположенное в городе Бор (Нижегородская область), занимается производством полированного и автомобильного стекла, а также выпускает стеклянную посуду.ООО "Клинский стекольный завод" — стекольное предприятие, расположенное в городе Клин (Московская область), выпускает флоат-стекло, а также ударостойкое, стекло для строительной отрасли и зеркала.Холдинг "Адамант" — лидер рынка торговой недвижимости в Петербурге, одно из направлений холдинга — это промышленная переработка стекла.

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россия, стекло, япония