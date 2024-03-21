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Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название
Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название - 21.03.2024, ПРАЙМ
Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название
Бывшие стекольные заводы (Борский и Клинский) японского холдинга AGC сменили название после перехода к новому владельцу - холдингу "Адамант", пишет "Деловой... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:02+0300
2024-03-21T15:02+0300
россия
стекло
япония
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Бывшие стекольные заводы (Борский и Клинский) японского холдинга AGC сменили название после перехода к новому владельцу - холдингу "Адамант", пишет "Деловой Петербург".Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.Японская компания AGC весной 2022 года приостановила инвестиции в Россию. Борский завод компания купила в 1997 году, а Клинский — построила в 2004-м. Активы двух заводов были проданы в феврале 2024 года, новым владельцем стал холдинг "Адамант" (Санкт-Петербург).Так, АО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижний Новгород) сменил название на АО "Борский стекольный завод", ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (Московская область) — в ООО "Клинский стекольный завод".АО "Борский стекольный завод" — стекольное предприятие, расположенное в городе Бор (Нижегородская область), занимается производством полированного и автомобильного стекла, а также выпускает стеклянную посуду.ООО "Клинский стекольный завод" — стекольное предприятие, расположенное в городе Клин (Московская область), выпускает флоат-стекло, а также ударостойкое, стекло для строительной отрасли и зеркала.Холдинг "Адамант" — лидер рынка торговой недвижимости в Петербурге, одно из направлений холдинга — это промышленная переработка стекла.
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россия, стекло, япония
РОССИЯ, стекло, ЯПОНИЯ
15:02 21.03.2024
 
Бывшие стеклозаводы японской AGC в России сменили название

Борский и Клинский стеклозаводы получили новое название после смены владельца

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПромышленная обработка стеклотары и посуды
Промышленная обработка стеклотары и посуды - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Бывшие стекольные заводы (Борский и Клинский) японского холдинга AGC сменили название после перехода к новому владельцу - холдингу "Адамант", пишет "Деловой Петербург".
Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.
Японская компания AGC весной 2022 года приостановила инвестиции в Россию. Борский завод компания купила в 1997 году, а Клинский — построила в 2004-м. Активы двух заводов были проданы в феврале 2024 года, новым владельцем стал холдинг "Адамант" (Санкт-Петербург).
Так, АО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижний Новгород) сменил название на АО "Борский стекольный завод", ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (Московская область) — в ООО "Клинский стекольный завод".
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АО "Борский стекольный завод" — стекольное предприятие, расположенное в городе Бор (Нижегородская область), занимается производством полированного и автомобильного стекла, а также выпускает стеклянную посуду.
ООО "Клинский стекольный завод" — стекольное предприятие, расположенное в городе Клин (Московская область), выпускает флоат-стекло, а также ударостойкое, стекло для строительной отрасли и зеркала.
Холдинг "Адамант" — лидер рынка торговой недвижимости в Петербурге, одно из направлений холдинга — это промышленная переработка стекла.
 
РОССИЯстеклоЯПОНИЯ
 
 
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