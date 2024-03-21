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Wartsila оспорила запрет вести спор с "Балтзаводом" в иностранном арбитраже
Wartsila оспорила запрет вести спор с "Балтзаводом" в иностранном арбитраже - 21.03.2024, ПРАЙМ
Wartsila оспорила запрет вести спор с "Балтзаводом" в иностранном арбитраже
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на запрет инициировать или продолжать | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:38+0300
2024-03-21T09:38+0300
2024-03-21T09:38+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на запрет инициировать или продолжать спор с "Балтийским заводом" в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии, следует из материалов дела. "Wartsila Oyj – кассационная жалоба... на определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.02.2024", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Дата слушаний в арбитражном суде Северо-Западного округа пока не назначена. Согласно оспариваемому судебному акту, Wartsila Oyj запрещено вести разбирательство в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии по спорам с "Балтзаводом" вокруг выплат по независимым гарантиям. Они были выданы Wartsila Oyj в качестве обеспечения обязательств своей дочерней компании Wartsila Solutions, которая нарушила обязательства по поставкам оборудования в адрес петербургского судозавода. Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solutions.
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Wartsila оспорила запрет вести спор с "Балтзаводом" в иностранном арбитраже
Wartsila опротестовала запрет вести спор с "Балтзаводом" в иностранном арбитраже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на запрет инициировать или продолжать спор с "Балтийским заводом" в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии, следует из материалов дела.
"Wartsila Oyj – кассационная жалоба... на определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.02.2024", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Дата слушаний в арбитражном суде Северо-Западного округа пока не назначена.
Согласно оспариваемому судебному акту, Wartsila Oyj запрещено вести разбирательство в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии по спорам с "Балтзаводом" вокруг выплат по независимым гарантиям. Они были выданы Wartsila Oyj в качестве обеспечения обязательств своей дочерней компании Wartsila Solutions, которая нарушила обязательства по поставкам оборудования в адрес петербургского судозавода.
"Балтзавод" попросил запретить Wartsila спор в иностранном арбитраже
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solutions.