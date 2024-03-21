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ЦБ Швейцарии первым объявил о победе над инфляцией

ЦБ Швейцарии первым объявил о победе над инфляцией - 21.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ Швейцарии первым объявил о победе над инфляцией

Нацбанк Швейцарии первым среди центробанков, эмитирующих мировые резервные валюты, понизил ключевую ставку - до 1,5% с 1,75%, это стало возможным благодаря... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:40+0300

2024-03-21T13:40+0300

2024-03-21T13:40+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Нацбанк Швейцарии первым среди центробанков, эмитирующих мировые резервные валюты, понизил ключевую ставку - до 1,5% с 1,75%, это стало возможным благодаря тому, что инфляция в стране уже три квартала находится в целевом диапазоне, следует из заявления регулятора. Большинство эмитирующих резервные валюты центробанков, в том числе швейцарский, в 2022 году на фоне всплеска инфляции в мире начали поднимать ключевые ставки. До этого момента в Швейцарии была отрицательная ставка на уровне -0,75%. "Швейцарский национальный банк снижает учетную ставку ШНБ на 0,25 процентных пункта до 1,5%. Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря тому, что борьба с инфляцией за последние два с половиной года была эффективной", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что инфляция в стране уже несколько месяцев находится ниже 2% в диапазоне, который швейцарский регулятор считает равным ценовой стабильности. Таргет Нацбанка Швейцарии по инфляции составляет 0-2%, ниже 2% темпы роста цен в стране остаются с мая 2023 года, то есть девять месяцев - в феврале они составили 1,2%. Инфляция, по прогнозу регулятора, останется ниже 2% в течение следующих нескольких лет: ее среднегодовой уровень в 2024 году составит 1,4%, в 2025 году - 1,2%, в 2026 году - 1,1%. При этом прогноз основан на предположении, что учетная ставка регулятора останется на уровне 1,5%. По данным МВФ, резервными валютами в 2023 году считались доллар США, евро, британский фунт, японская иена, китайский юань, швейцарский франк, канадский доллар и австралийский доллар. Среди эмитирующих их центробанков в последний раз ставку снижал Китай в августе 2023 года для поддержки экономики, а вот другие регуляторы на фоне растущей инфляции ее повышали.

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швейцария, новости, инфляция