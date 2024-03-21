https://1prime.ru/20240321/taksi-846556537.html
ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов
ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов - 21.03.2024, ПРАЙМ
ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может принять меры антимонопольного реагирования в отношении сервиса "Яндекс.Такси", если не будут решены вопросы по... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:36+0300
2024-03-21T17:36+0300
2024-03-21T18:02+0300
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такси
фас рф
антимонопольное регулирование
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может принять меры антимонопольного реагирования в отношении сервиса "Яндекс.Такси", если не будут решены вопросы по тарифам, заявил начальник отдела информационных технологий управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников."У нас есть диалог с компанией "Яндекс" по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять… Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования", — сказал Котельников во время выступления на круглом столе по проблемам в отрасли такси.В среду ФАС сообщила, что правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступит в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.Ранее в ФАС сообщали, что получают много жалоб на "Яндекс Такси", но отреагировать не могли из-за моратория.
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россия, такси, фас рф, антимонопольное регулирование
РОССИЯ, такси, ФАС РФ, антимонопольное регулирование
ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов
ФАС может принять меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может принять меры антимонопольного реагирования в отношении сервиса "Яндекс.Такси", если не будут решены вопросы по тарифам, заявил начальник отдела информационных технологий управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников.
"У нас есть диалог с компанией "Яндекс" по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять… Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования", — сказал Котельников во время выступления на круглом столе по проблемам в отрасли такси.
В среду ФАС сообщила, что правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступит в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.
Ранее в ФАС сообщали, что получают много жалоб на "Яндекс Такси", но отреагировать не могли из-за моратория.
ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов