https://1prime.ru/20240321/taksi-846556537.html

ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов

ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов - 21.03.2024, ПРАЙМ

ФАС примет меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за изменения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может принять меры антимонопольного реагирования в отношении сервиса "Яндекс.Такси", если не будут решены вопросы по... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T17:36+0300

2024-03-21T17:36+0300

2024-03-21T18:02+0300

россия

такси

фас рф

антимонопольное регулирование

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может принять меры антимонопольного реагирования в отношении сервиса "Яндекс.Такси", если не будут решены вопросы по тарифам, заявил начальник отдела информационных технологий управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников."У нас есть диалог с компанией "Яндекс" по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять… Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования", — сказал Котельников во время выступления на круглом столе по проблемам в отрасли такси.В среду ФАС сообщила, что правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступит в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.Ранее в ФАС сообщали, что получают много жалоб на "Яндекс Такси", но отреагировать не могли из-за моратория.

https://1prime.ru/20240321/taksi-846556537.html

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россия, такси, фас рф, антимонопольное регулирование