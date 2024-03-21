https://1prime.ru/20240321/trafik-846531390.html

Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России

Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России - 21.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России

Трафик на использование мессенджеров и социальных сетей в России во втором полугодии 2023 года вырос в 2 и 1,4 раза соответственно, при этом мужчины... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T05:28+0300

2024-03-21T05:28+0300

2024-03-21T05:28+0300

трафик

соцсети

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Трафик на использование мессенджеров и социальных сетей в России во втором полугодии 2023 года вырос в 2 и 1,4 раза соответственно, при этом мужчины использовали больше трафика, чем женщины, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна" на основе обезличенных данных в сети оператора, сравнивая второе полугодие 2023 года с аналогичным периодом 2022 года. "Трафик на мессенджеры в 2023 году в среднем вырос почти в 2 раза, а на соцсети - в 1,4 в сравнении с 2022 годом. Больше всего трафика в мессенджерах и соцсетях тратят мужчины", - говорится в исследовании. Так, доля мужчин-пользователей соцсетей во втором полугодии прошлого года увеличилась на 2,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 53,9% от общего числа аудитории. В свою очередь среди пользователей мессенджеров доля мужчин упала почти на 5 п.п., но осталась преобладающей - 55,2%. Отмечается, что во второй половине прошлого года основной возрастной сегмент для соцсетей изменился с 30-35 лет на 35-40 лет. В мессенджерах больше всего трафика расходуют пользователи в возрасте 35-40 лет, однако если раньше вторую строчку занимала категория 30-35 лет, то сейчас - аудитория в возрасте 40-45 лет. По словам специалистов, Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по трафику в соцсетях. Топ-3 закрыла Казань, тогда как годом ранее на этой позиции располагалась Уфа. В мессенджерах по этому показателю также лидирует Москва, вторую строчку за исследуемый период занял Саратов, Самара - третью, а Санкт-Петербург сместился на четвертое место. В "Билайне" рассказали, что "ВКонтакте" стала лидером среди соцсетей, объем трафика на эту площадку вырос в 1,2 раза. В топ-3 также вошли "Одноклассники" и TikTok. Что касается мессенджеров, трафик на Telegram вырос вдвое, а на WhatsApp - в 1,5 раза.

https://1prime.ru/20231030/842115268.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

трафик, соцсети