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Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России
Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России - 21.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России
Трафик на использование мессенджеров и социальных сетей в России во втором полугодии 2023 года вырос в 2 и 1,4 раза соответственно, при этом мужчины... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T05:28+0300
2024-03-21T05:28+0300
трафик
соцсети
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Трафик на использование мессенджеров и социальных сетей в России во втором полугодии 2023 года вырос в 2 и 1,4 раза соответственно, при этом мужчины использовали больше трафика, чем женщины, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна" на основе обезличенных данных в сети оператора, сравнивая второе полугодие 2023 года с аналогичным периодом 2022 года. "Трафик на мессенджеры в 2023 году в среднем вырос почти в 2 раза, а на соцсети - в 1,4 в сравнении с 2022 годом. Больше всего трафика в мессенджерах и соцсетях тратят мужчины", - говорится в исследовании. Так, доля мужчин-пользователей соцсетей во втором полугодии прошлого года увеличилась на 2,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 53,9% от общего числа аудитории. В свою очередь среди пользователей мессенджеров доля мужчин упала почти на 5 п.п., но осталась преобладающей - 55,2%. Отмечается, что во второй половине прошлого года основной возрастной сегмент для соцсетей изменился с 30-35 лет на 35-40 лет. В мессенджерах больше всего трафика расходуют пользователи в возрасте 35-40 лет, однако если раньше вторую строчку занимала категория 30-35 лет, то сейчас - аудитория в возрасте 40-45 лет. По словам специалистов, Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по трафику в соцсетях. Топ-3 закрыла Казань, тогда как годом ранее на этой позиции располагалась Уфа. В мессенджерах по этому показателю также лидирует Москва, вторую строчку за исследуемый период занял Саратов, Самара - третью, а Санкт-Петербург сместился на четвертое место. В "Билайне" рассказали, что "ВКонтакте" стала лидером среди соцсетей, объем трафика на эту площадку вырос в 1,2 раза. В топ-3 также вошли "Одноклассники" и TikTok. Что касается мессенджеров, трафик на Telegram вырос вдвое, а на WhatsApp - в 1,5 раза.
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трафик, соцсети
трафик, соцсети
05:28 21.03.2024
 
Раскрыта динамика использования трафика в соцсетях в России

"Билайн": мужчины в России используют трафик в мессенджерах и соцсетях больше женщин

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Трафик на использование мессенджеров и социальных сетей в России во втором полугодии 2023 года вырос в 2 и 1,4 раза соответственно, при этом мужчины использовали больше трафика, чем женщины, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна" на основе обезличенных данных в сети оператора, сравнивая второе полугодие 2023 года с аналогичным периодом 2022 года.
"Трафик на мессенджеры в 2023 году в среднем вырос почти в 2 раза, а на соцсети - в 1,4 в сравнении с 2022 годом. Больше всего трафика в мессенджерах и соцсетях тратят мужчины", - говорится в исследовании.
Так, доля мужчин-пользователей соцсетей во втором полугодии прошлого года увеличилась на 2,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 53,9% от общего числа аудитории. В свою очередь среди пользователей мессенджеров доля мужчин упала почти на 5 п.п., но осталась преобладающей - 55,2%.
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Отмечается, что во второй половине прошлого года основной возрастной сегмент для соцсетей изменился с 30-35 лет на 35-40 лет. В мессенджерах больше всего трафика расходуют пользователи в возрасте 35-40 лет, однако если раньше вторую строчку занимала категория 30-35 лет, то сейчас - аудитория в возрасте 40-45 лет.
По словам специалистов, Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по трафику в соцсетях. Топ-3 закрыла Казань, тогда как годом ранее на этой позиции располагалась Уфа. В мессенджерах по этому показателю также лидирует Москва, вторую строчку за исследуемый период занял Саратов, Самара - третью, а Санкт-Петербург сместился на четвертое место.
В "Билайне" рассказали, что "ВКонтакте" стала лидером среди соцсетей, объем трафика на эту площадку вырос в 1,2 раза. В топ-3 также вошли "Одноклассники" и TikTok. Что касается мессенджеров, трафик на Telegram вырос вдвое, а на WhatsApp - в 1,5 раза.
 
трафиксоцсети
 
 
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