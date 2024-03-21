https://1prime.ru/20240321/turtsiya-846535793.html

США пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, заявил посол Ерхов

США пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, заявил посол Ерхов - 21.03.2024, ПРАЙМ

США пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, заявил посол Ерхов

США делают все возможное, чтобы ставить препятствия российско-турецкой торговле и жестко ее контролировать, а новая схема Вашигтона и Анкары по санкциям может... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T10:02+0300

2024-03-21T10:02+0300

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АНКАРА, 21 мар – ПРАЙМ. США делают все возможное, чтобы ставить препятствия российско-турецкой торговле и жестко ее контролировать, а новая схема Вашигтона и Анкары по санкциям может негативно повлиять на торговлю Турции с Россией, рассказал РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Насколько можно понять, та схема, о которой рассказывает газета Hürriyet, в принципе не слишком отличается от того, что имело место раньше. Тот же самый алгоритм, только вид сбоку. Главная идея остаётся неизменной: американцы всеми силами пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, поставить её по возможности под свой жёсткий контроль, а турецкие субъекты внешнеэкономической деятельности, попав под прессинг, вынуждены делать очень неприятный для себя выбор. В целом же думаем, подобные маневры отрицательно скажутся на состоянии нашей торговли и объёмах товарооборота", - отметил посол. Как ранее заявлял Ерхов, Штаты, вопреки нормам международного взаимодействия, "терроризируют" турецких бизнесменов, которая сотрудничают с Россией. По его словам, этим в том числе и объясняется проблема с денежными переводами из России в Турцию, работа по урегулированию которой активно идет.Ранее Вашингтон и Анкара пришли к соглашению, что в дальнейшем, прежде чем вносить в санкционный список сотрудничающих с Россией компании, США будут информировать об этом Турцию и запрашивать необходимые данные.

https://1prime.ru/20240320/sanktsii-846497098.html

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россия, турция, сша, международная торговля, санкции против рф