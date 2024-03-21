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Норвегия подсчитала убытки от учений НАТО Nordic Response
Норвегия подсчитала убытки от учений НАТО Nordic Response - 21.03.2024, ПРАЙМ
Норвегия подсчитала убытки от учений НАТО Nordic Response
Норвегия подсчитала ущерб, который понесла страна после военных учений НАТО Nordic Response, прошедшие в Финнмарке, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:01+0300
2024-03-21T16:01+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Норвегия подсчитала ущерб, который понесла страна после военных учений НАТО Nordic Response, прошедшие в Финнмарке, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими вооруженными силами. "Сумма (ущерба — прим. ред.) оценивается в сумму от 3 до 8 миллионов крон (750 тысяч долларов — прим. ред.)", — говорится в сообщении издания. После окончания учений в Финнмарке зафиксированы повреждения зданий, автомобилей, ограждений и уличных фонарей, лыжные и снегоходные трассы были частично разрушены тяжелой техникой. Также учения затронули значительную часть оленеводческих пастбищ, в частности, во время полета вертолета была допущена ошибка, из-за чего разбежалось стадо оленей. Это, по оценке Forsvarets forum, привело к самому крупному ущербу в рамках проведения Nordic Response. О сроках его возмещения при этом не говорится."К концу учений количество жалоб резко возросло, особенно после завершения Nordic Response... Норвежские вооруженные силы компенсируют ущерб, нанесенный учениями", — сообщает журнал со ссылкой на заявление штабного офицера по охране окружающей среды оперативного штаба Вооруженных Сил Норвегии Марианны Бё.Учения Nordic Response прошли в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В них принимали участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 стали частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender. Ранее Финляндия подсчитала выгоду от проводимых учений НАТО, ее оценили в 10,6 миллиона евро.
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норвегия, финляндия, нато, учения нато
Вооружения, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, учения НАТО
Норвегия подсчитала убытки от учений НАТО Nordic Response
Forsvarets: сумма ущерба Норвегии после учений НАТО составила 750 тысяч долларов
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Норвегия подсчитала ущерб, который понесла страна после военных учений НАТО Nordic Response, прошедшие в Финнмарке, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими вооруженными силами.
"Сумма (ущерба — прим. ред.) оценивается в сумму от 3 до 8 миллионов крон (750 тысяч долларов — прим. ред.)", — говорится в сообщении издания.
После окончания учений в Финнмарке зафиксированы повреждения зданий, автомобилей, ограждений и уличных фонарей, лыжные и снегоходные трассы были частично разрушены тяжелой техникой. Также учения затронули значительную часть оленеводческих пастбищ, в частности, во время полета вертолета была допущена ошибка, из-за чего разбежалось стадо оленей.
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Это, по оценке Forsvarets forum, привело к самому крупному ущербу в рамках проведения Nordic Response. О сроках его возмещения при этом не говорится.
"К концу учений количество жалоб резко возросло, особенно после завершения Nordic Response... Норвежские вооруженные силы компенсируют ущерб, нанесенный учениями", — сообщает журнал со ссылкой на заявление штабного офицера по охране окружающей среды оперативного штаба Вооруженных Сил Норвегии Марианны Бё.
Учения Nordic Response прошли в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В них принимали участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 стали частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender.
Ранее Финляндия подсчитала выгоду от проводимых учений НАТО, ее оценили в 10,6 миллиона евро.