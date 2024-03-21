https://1prime.ru/20240321/ukraina-846534058.html

На Украине обвинили Запад в желании "усидеть на двух стульях", пишет СМИ

На Украине обвинили Запад в желании "усидеть на двух стульях", пишет СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ

На Украине обвинили Запад в желании "усидеть на двух стульях", пишет СМИ

Желая обезопасить свой рынок, Запад пытается "усидеть на двух стульях", возмутился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, чьи слова приводит издание... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T09:07+0300

2024-03-21T09:07+0300

2024-03-21T09:07+0300

украина

запад

протесты фермеров

украинское продовольствие

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Желая обезопасить свой рынок, Запад пытается "усидеть на двух стульях", возмутился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, чьи слова приводит издание Politico."С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем", - заявил Подоляк в интервью газете.Как подчеркивают авторы статьи, Подоляк уверен, что споры касательно снятых после начала спецоперации барьеров недостойны союзников Украины. По его словам, они выглядят крайне странно.Отмечается, что на фоне протестов европейских фермеров против дешевого украинского продовольствия отношения Киева со странами ЕС усложнились. После этого европейские страны разделились на два лагеря в вопросе расширения или, наоборот, ужесточения беспошлинного импорта продукции с Украины.Ранее в среду, 20 марта, совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении беспошлинного импорта товаров с Украины до 5 июня 2025 года. Предложение дополнили ограничениями и возможностью, если потребуется, экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.

https://1prime.ru/20240320/es-846502233.html

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украина, запад, протесты фермеров, украинское продовольствие