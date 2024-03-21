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Денег на мобилизацию нет, заявили на Украине

Денег на мобилизацию нет, заявили на Украине - 21.03.2024, ПРАЙМ

Денег на мобилизацию нет, заявили на Украине

Денег на мобилизацию на Украине в бюджете страны нет, утверждает депутат украинского парламента Дмитрий Разумков. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:43+0300

2024-03-21T11:43+0300

2024-03-21T11:43+0300

украина

мобилизация на украине

бюджет

деньги

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Денег на мобилизацию на Украине в бюджете страны нет, утверждает депутат украинского парламента Дмитрий Разумков. "Нет", - сказал Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал", отвечая на вопрос, есть ли в госбюджете деньги на мобилизацию. По его словам, брать эти деньги сегодня негде. Он напомнил, что на момент принятия бюджета на 2024 год его дефицит составлял 47%. "Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию - они не могут быть туда направлены. Чтобы вам получить хоть что-то… нужно, чтобы экономика Украины генерировала больше", - пояснил Разумков. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета. При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в "Слуге народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. Предстоит рассмотрение документа во втором чтении в Раде.

https://1prime.ru/20240321/ukraina-846539530.html

https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846497386.html

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украина, мобилизация на украине, бюджет, деньги