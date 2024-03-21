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На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений - 21.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений - 21.03.2024, ПРАЙМ
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений
На Украине попытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов), выделенных на возведение фортификационных сооружений в Харьковской области,... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T19:59+0300
2024-03-21T19:59+0300
вооружения
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коррупция
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. На Украине попытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов), выделенных на возведение фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщает в четверг Бюро экономической безопасности. "Детективы бюро экономической безопасности Украины ... разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Уточняется, что всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 миллионов гривен ( 6,1 миллиона долларов), из которых 20,45 миллиона гривен (более 500 тысяч долларов) перевела на счета физлиц. По данным бюро, подставное лицо, чье имя не называется, является администратором заведения питания. После получения средств подозревая пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров". В ведомстве отметили, что исходные платежи по счетам физлица остановлены, а переведенная сумма заблокирована. Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
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украина, коррупция, коррупция на украине
Вооружения, УКРАИНА, КОРРУПЦИЯ, коррупция на Украине
19:59 21.03.2024
 
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений

Украинские строители хотели украсть 500 тысяч долларов на возведении укреплений

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 21 мар ПРАЙМ. На Украине попытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов), выделенных на возведение фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщает в четверг Бюро экономической безопасности.
"Детективы бюро экономической безопасности Украины ... разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 миллионов гривен ( 6,1 миллиона долларов), из которых 20,45 миллиона гривен (более 500 тысяч долларов) перевела на счета физлиц.
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По данным бюро, подставное лицо, чье имя не называется, является администратором заведения питания. После получения средств подозревая пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров". В ведомстве отметили, что исходные платежи по счетам физлица остановлены, а переведенная сумма заблокирована.
Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
 
ВооруженияУКРАИНАКОРРУПЦИЯкоррупция на Украине
 
 
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