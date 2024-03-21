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СМИ назвали предполагаемую дату голосования за пакет помощи от США Киеву - 21.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали предполагаемую дату голосования за пакет помощи от США Киеву
СМИ назвали предполагаемую дату голосования за пакет помощи от США Киеву - 21.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали предполагаемую дату голосования за пакет помощи от США Киеву
Голосование в палате представителей конгресса Соединенных Штатов о выделении нового пакета финансовой помощи Киеву может состояться в апреле после пасхальных... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:35+0300
2024-03-21T10:35+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Голосование в палате представителей конгресса Соединенных Штатов о выделении нового пакета финансовой помощи Киеву может состояться в апреле после пасхальных каникул, передает портал Semafor со ссылкой на источники."Несколько членов (палаты) намекнули Semafor, что Палата представителей может проголосовать за пакет помощи в апреле, после двухнедельных пасхальных каникул. Однако форма, которую примет эта мера, пока неясна", - сказано в сообщении портала.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна может получить помощь от Вашингтона уже в марте, но законопроект об этом еще не согласован.Несмотря на также выделенные Киеву 300 миллионов долларов помощи на прошлой неделе, законопроект о помощи в размере 60 миллиардов долларов, включая Украину, еще не был одобрен конгрессом. Белый дом призывает конгресс утвердить законопроект как можно скорее.Российская сторона отмечала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии.
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украина, сша, новости, финансы
Экономика, УКРАИНА, США, Новости, Финансы
10:35 21.03.2024
 
СМИ назвали предполагаемую дату голосования за пакет помощи от США Киеву

Semafor: голосование за пакет помощи от США Киеву может состояться не раньше апреля

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Голосование в палате представителей конгресса Соединенных Штатов о выделении нового пакета финансовой помощи Киеву может состояться в апреле после пасхальных каникул, передает портал Semafor со ссылкой на источники.
"Несколько членов (палаты) намекнули Semafor, что Палата представителей может проголосовать за пакет помощи в апреле, после двухнедельных пасхальных каникул. Однако форма, которую примет эта мера, пока неясна", - сказано в сообщении портала.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна может получить помощь от Вашингтона уже в марте, но законопроект об этом еще не согласован.
Несмотря на также выделенные Киеву 300 миллионов долларов помощи на прошлой неделе, законопроект о помощи в размере 60 миллиардов долларов, включая Украину, еще не был одобрен конгрессом. Белый дом призывает конгресс утвердить законопроект как можно скорее.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России
Вчера, 16:41
Российская сторона отмечала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии.
 
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