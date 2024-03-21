https://1prime.ru/20240321/urozhay-846550139.html
Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России
Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России - 21.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России
России важно обеспечить хороший урожай, как это было в предыдущие годы, чтобы у россиян был выбор отечественных продуктов высокого класса, а экспортные... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:07+0300
2024-03-21T15:07+0300
2024-03-21T15:07+0300
кабмин
россия
михаил мишустин
урожай
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/53/842965322_0:70:3044:1782_1920x0_80_0_0_548600a01a9e5ef7fb2a9b886c1a819b.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. России важно обеспечить хороший урожай, как это было в предыдущие годы, чтобы у россиян был выбор отечественных продуктов высокого класса, а экспортные возможности РФ расширялись, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "Очень важно, как и в предыдущие годы, обеспечить хороший урожай, чего ждут от нас в первую очередь наши граждане, чтобы у них был выбор отечественных продуктов высокого класса, ну и в том числе - чтобы наши экспортные возможности расширялись, как вы это продемонстрировали в прошлом году", - сказал Мишустин, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/53/842965322_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_b4678665ac893812bdf881d1952476f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, урожай, экспорт
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин, урожай, экспорт
Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России
Мишустин: важно обеспечить хороший урожай в РФ, в том числе для расширения экспорта
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. России важно обеспечить хороший урожай, как это было в предыдущие годы, чтобы у россиян был выбор отечественных продуктов высокого класса, а экспортные возможности РФ расширялись, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Очень важно, как и в предыдущие годы, обеспечить хороший урожай, чего ждут от нас в первую очередь наши граждане, чтобы у них был выбор отечественных продуктов высокого класса, ну и в том числе - чтобы наши экспортные возможности расширялись, как вы это продемонстрировали в прошлом году", - сказал Мишустин, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.