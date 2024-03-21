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Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России

Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России - 21.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России

России важно обеспечить хороший урожай, как это было в предыдущие годы, чтобы у россиян был выбор отечественных продуктов высокого класса, а экспортные... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:07+0300

2024-03-21T15:07+0300

2024-03-21T15:07+0300

кабмин

россия

михаил мишустин

урожай

экспорт

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. России важно обеспечить хороший урожай, как это было в предыдущие годы, чтобы у россиян был выбор отечественных продуктов высокого класса, а экспортные возможности РФ расширялись, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "Очень важно, как и в предыдущие годы, обеспечить хороший урожай, чего ждут от нас в первую очередь наши граждане, чтобы у них был выбор отечественных продуктов высокого класса, ну и в том числе - чтобы наши экспортные возможности расширялись, как вы это продемонстрировали в прошлом году", - сказал Мишустин, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

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россия, михаил мишустин, урожай, экспорт