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Эксперт назвал авантюрой создание в США самого большого грузового самолета

Эксперт назвал авантюрой создание в США самого большого грузового самолета - 21.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал авантюрой создание в США самого большого грузового самолета

Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T10:57+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была решена в СССР, такое мнение высказал РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров. Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире, предназначенный для перевозки лопастей для ветряных турбин. Длина самолета составит 108,5 метра, грузоподъемность около 80 тонн, высота 24 метра и размах крыльев 80 метров. Предполагается, что коммерческая эксплуатация воздушного судна начнется уже в 2027 году, но CNN не нашли подтверждений данных сроков на сайте стартапа, как следует из публикации издания. "Для какого-то стартапа это точно задача не по зубам. А заявляемый 2027 год сразу указывает на то, что это авантюристы. На создание такого самолета необходимо минимум 10 лет", - сказал Гусаров. Эксперт добавил, что в плане грузоподъемности никаких проблем нет. "80 тонн - не такая уж большая грузоподъемность. Столько берет на борт Ил-96-400Т. А Ан-124 "Руслан" значительно больше. А вот заявляемые размеры несколько настораживают", - рассказал Гусаров. "108 метров - это в полтора раза длиннее "Руслана". Проблема в том, что конструкция самолета должна быть прочная, но одновременно легкая. Чтобы решить такую наисложнейшую задачу в СССР при создании "Руслана" потребовались силы не только авиационных конструкторских бюро, но и многих научных институтов. В СССР такую задачу решили, а в США, с ее мощной промышленностью даже не рискнули браться", - заключил эксперт.

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