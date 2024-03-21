https://1prime.ru/20240321/vk-846536249.html

Выручка VK по МСФО за 2023 год увеличилась на 36 процентов

Выручка VK по МСФО за 2023 год увеличилась на 36 процентов - 21.03.2024, ПРАЙМ

Выручка VK по МСФО за 2023 год увеличилась на 36 процентов

Выручка VK по МСФО в 2023 году увеличилась на 36%, до 132,8 миллиарда рублей, основным источником прироста стала выручка компании от онлайн-рекламы - она... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T10:06+0300

2024-03-21T10:06+0300

2024-03-21T10:06+0300

vk

выручка

мсфо

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/14/840981429_0:20:3087:1756_1920x0_80_0_0_e98ff671c3b9553c446ca7cb5173fe3c.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в 2023 году увеличилась на 36%, до 132,8 миллиарда рублей, основным источником прироста стала выручка компании от онлайн-рекламы - она выросла на 40%, до 79,7 миллиарда рублей, сказано в отчете компании. "Выручка VK в 2023 году увеличилась на 36% по сравнению с 2022 годом, до 132,8 миллиарда рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 40% по сравнению с 2022 годом, до 79,7 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Там же уточняется, что доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 42%, от рекламных интеграций в собственном контенте, шоу партнеров и блогеров - в 2,5 раза. Среди сегментов больше всего в 2023 году выросла выручка сегмента "Технологии для бизнеса" - на 67,5%, до 9,7 миллиарда рублей. В сегменте "Образовательные технологии" прирост составил 41,7%, до 15,9 миллиарда рублей, в сегменте "Социальные сети и медиаконтент" - на 35,3%, до 84,6 миллиарда рублей. Выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" выросла на 21,2%, до 23 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA VK по итогам 2023 года составила 495 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

vk, выручка, мсфо