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В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов - 21.03.2024, ПРАЙМ
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов
Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:46+0300
2024-03-21T11:46+0300
2024-03-21T11:46+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале. "В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора… удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ", - говорится в сообщении.Кроме того, регулятор удалил 485 направленных на запугивание и распространение недостоверной информации Telegram-каналов.Ведомство написало, что за время выборов было обнаружено 103 материала в СМИ, которые нарушают законодательство о выборах.
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россия, выборы президента рф, роскомнадзор
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, Роскомнадзор
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов
РКН удалил или заблокировал 12,8 тысячи материалов в период выборов президента России
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ.
Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале
.
"В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора… удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, регулятор удалил 485 направленных на запугивание и распространение недостоверной информации Telegram-каналов.
Ведомство написало, что за время выборов было обнаружено 103 материала в СМИ, которые нарушают законодательство о выборах.