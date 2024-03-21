Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240321/vybory-846542062.html
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов - 21.03.2024, ПРАЙМ
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов
Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:46+0300
2024-03-21T11:46+0300
выборы президента россии
россия
выборы президента рф
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84185/18/841851800_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_58d89d1c0b86156ebfbfdad213739ebc.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале. "В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора… удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ", - говорится в сообщении.Кроме того, регулятор удалил 485 направленных на запугивание и распространение недостоверной информации Telegram-каналов.Ведомство написало, что за время выборов было обнаружено 103 материала в СМИ, которые нарушают законодательство о выборах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84185/18/841851800_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_80f9ec1da031c2107f16c6e8b13da3f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, выборы президента рф, роскомнадзор
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, Роскомнадзор
11:46 21.03.2024
 
В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов

РКН удалил или заблокировал 12,8 тысячи материалов в период выборов президента России

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоскомнадзор
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
"В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора… удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, регулятор удалил 485 направленных на запугивание и распространение недостоверной информации Telegram-каналов.
Ведомство написало, что за время выборов было обнаружено 103 материала в СМИ, которые нарушают законодательство о выборах.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯВыборы президента РФРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала