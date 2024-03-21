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В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов

В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов - 21.03.2024, ПРАЙМ

В РКН раскрыли число заблокированных в период выборов президента материалов

Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:46+0300

2024-03-21T11:46+0300

2024-03-21T11:46+0300

выборы президента россии

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выборы президента рф

роскомнадзор

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 12 тысяч материалов, нацеленных на срыв выборов президента в России, было удалено изи заблокировано, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале. "В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора… удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ", - говорится в сообщении.Кроме того, регулятор удалил 485 направленных на запугивание и распространение недостоверной информации Telegram-каналов.Ведомство написало, что за время выборов было обнаружено 103 материала в СМИ, которые нарушают законодательство о выборах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы президента рф, роскомнадзор