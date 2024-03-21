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ЦИК озвучил итоговую явку на выборы президента
ЦИК озвучил итоговую явку на выборы президента - 21.03.2024, ПРАЙМ
ЦИК озвучил итоговую явку на выборы президента
По итогам выборов президента России явка составила 77,49%, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:08+0300
2024-03-21T12:08+0300
2024-03-21T12:15+0300
выборы президента россии
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выборы президента рф
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. По итогам выборов президента России явка составила 77,49%, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова."Установлено, что итоговая явка на выборах президента Российской Федерации составила 77,49% от числа избирателей… В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. В современной истории России подобных показателей еще не было", - сообщила глава Центризбиркома.Кроме того, Памфилова отметила, что в гос систему (ГАС) "Выборы" ввели 94 243 протокола об итогах голосования, которые составили избирательные комиссии. Также председатель ЦИК озвучила официальные итоги голосования. Так, Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%.14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.
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россия, выборы президента рф, элла памфилова
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, Элла Памфилова
ЦИК озвучил итоговую явку на выборы президента
Памфилова: итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. По итогам выборов президента России явка составила 77,49%, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Установлено, что итоговая явка на выборах президента Российской Федерации составила 77,49% от числа избирателей… В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. В современной истории России подобных показателей еще не было", - сообщила глава Центризбиркома.
Кроме того, Памфилова отметила, что в гос систему (ГАС) "Выборы" ввели 94 243 протокола об итогах голосования, которые составили избирательные комиссии.
Также председатель ЦИК озвучила официальные итоги голосования. Так, Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%.
14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.