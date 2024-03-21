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СМИ назвали условие сделки ЕС с Россией по ядерному сдерживанию - 21.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали условие сделки ЕС с Россией по ядерному сдерживанию
СМИ назвали условие сделки ЕС с Россией по ядерному сдерживанию - 21.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали условие сделки ЕС с Россией по ядерному сдерживанию
Европа может пойти на сделки с Россией по ядерному сдерживанию при выводе сил США из Европы, пишет журнал Foreign Affairs. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:31+0300
2024-03-21T15:31+0300
вооружения
сша
европа
ядерное оружие
россия
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Европа может пойти на сделки с Россией по ядерному сдерживанию при выводе сил США из Европы, пишет журнал Foreign Affairs. "Внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры... В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия", — говорится в публикации журнала. Как отмечает издание, ЕС начал работу по интеграции в оборонной сфере, однако у него может не хватить времени для объединения сил. На фоне изменений в руководстве США маловероятно, что Вашингтон в дальнейшем будет на прежнем уровне оказывать поддержку Европе.Как считает автор статьи, эксперт Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн, лидеры НАТО должны выступить за более значимую роль Европы в альянсе в ходе предстоящего саммита в Вашингтоне.Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
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сша, европа, ядерное оружие, россия
Вооружения, США, ЕВРОПА, ядерное оружие, РОССИЯ
15:31 21.03.2024
 
СМИ назвали условие сделки ЕС с Россией по ядерному сдерживанию

FA: Европа может пойти на сделки с РФ по ядерному сдерживанию при выводе сил США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Европа может пойти на сделки с Россией по ядерному сдерживанию при выводе сил США из Европы, пишет журнал Foreign Affairs.
"Внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры... В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия", — говорится в публикации журнала.
Как отмечает издание, ЕС начал работу по интеграции в оборонной сфере, однако у него может не хватить времени для объединения сил. На фоне изменений в руководстве США маловероятно, что Вашингтон в дальнейшем будет на прежнем уровне оказывать поддержку Европе.
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Как считает автор статьи, эксперт Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн, лидеры НАТО должны выступить за более значимую роль Европы в альянсе в ходе предстоящего саммита в Вашингтоне.
Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.
В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
 
ВооруженияСШАЕВРОПАядерное оружиеРОССИЯ
 
 
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