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Раскрыты показатели торговли Японии с Россией - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты показатели торговли Японии с Россией
Раскрыты показатели торговли Японии с Россией - 21.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыты показатели торговли Японии с Россией
Общий объем экспорта Японии в Россию в феврале 2024 года снизился на 33,6%, а импорта из РФ - на 10,2%, свидетельствуют данные торговой статистики,... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T05:46+0300
2024-03-21T05:47+0300
экономика
япония
россия
торговля
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ТОКИО, 21 мар – ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в Россию в феврале 2024 года снизился на 33,6%, а импорта из РФ - на 10,2%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные в четверг японским министерством финансов. В частности, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года составил 22,42 миллиарда иен (148,71 миллиона долларов). Импорт Японии из России составил 81,7 миллиарда иен (около 541,91 миллиона долларов).Япония в феврале 2024 года нарастила импорт СПГ из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.В то же время импорт российского угля сократился на 31,7%, цветных металлов – на 43%, руды цветных металлов – на 95,5%.Япония нарастила импорт медицинских изделий из РФ на 16,7%, но снизила закупку изделий из металла и стали.Импорт изделий из металла и стали в отчетный период просел на 71,8% по сравнению с февралем 2023 года.Япония в феврале 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 9%, но снизила закупки овощей и зерновых.Импорт зерновых из России в отчетный период просел на 82,7% по сравнению с февралем 2023 года. Импорт овощей из РФ в феврале этого года упал на 69,2%.Япония в феврале 2024 года нарастила экспорт мотоциклов в Россию на 13,2%, но снизила поставки автомобилей.Экспорт легковых автомобилей в отчетный период упал на 4,5% по сравнению с февралем 2023 года. Поставки запчастей для транспортных средств в феврале этого года просели на 37,4%.В феврале также снизился экспорт аудио и видеоаппаратуры – на 5,1%, генераторов – на 66,2%, бумаги и бумажных изделий - на 49%.Кроме этого, упал экспорт в Россию медицинских изделий на 94,2%, пластика – на 94%, резины – на 55,6%.
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япония, россия, торговля
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, торговля
05:46 21.03.2024 (обновлено: 05:47 21.03.2024)
 
Раскрыты показатели торговли Японии с Россией

Общий импорт Японии из России в феврале 2024 года упал на 10,2%, а экспорт на 33,6%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 21 мар – ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в Россию в феврале 2024 года снизился на 33,6%, а импорта из РФ - на 10,2%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные в четверг японским министерством финансов.
В частности, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года составил 22,42 миллиарда иен (148,71 миллиона долларов).
Импорт Японии из России составил 81,7 миллиарда иен (около 541,91 миллиона долларов).
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Япония в феврале 2024 года нарастила импорт СПГ из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
В то же время импорт российского угля сократился на 31,7%, цветных металлов – на 43%, руды цветных металлов – на 95,5%.
Япония нарастила импорт медицинских изделий из РФ на 16,7%, но снизила закупку изделий из металла и стали.
Импорт изделий из металла и стали в отчетный период просел на 71,8% по сравнению с февралем 2023 года.
Япония в феврале 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 9%, но снизила закупки овощей и зерновых.
Импорт зерновых из России в отчетный период просел на 82,7% по сравнению с февралем 2023 года. Импорт овощей из РФ в феврале этого года упал на 69,2%.
Япония в феврале 2024 года нарастила экспорт мотоциклов в Россию на 13,2%, но снизила поставки автомобилей.
Экспорт легковых автомобилей в отчетный период упал на 4,5% по сравнению с февралем 2023 года. Поставки запчастей для транспортных средств в феврале этого года просели на 37,4%.
В феврале также снизился экспорт аудио и видеоаппаратуры – на 5,1%, генераторов – на 66,2%, бумаги и бумажных изделий - на 49%.
Кроме этого, упал экспорт в Россию медицинских изделий на 94,2%, пластика – на 94%, резины – на 55,6%.
 
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