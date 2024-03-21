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Доля юаня в расчетах через SWIFT упала после рекорда в январе

Доля юаня в расчетах через SWIFT упала после рекорда в январе - 21.03.2024, ПРАЙМ

Доля юаня в расчетах через SWIFT упала после рекорда в январе

Доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT в феврале опустилась до 4% после почти рекордных за всю историю 4,51% в январе, следует из данных... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T16:26+0300

2024-03-21T16:26+0300

2024-03-21T16:27+0300

swift

юань

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT в феврале опустилась до 4% после почти рекордных за всю историю 4,51% в январе, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. Самой высокой доля китайской валюты в расчетах через эту систему была в ноябре прошлого года - тогда она составляла 4,61%. Второй месяц подряд растет доля евро: в феврале этого года она составила 23,25%, за месяц прибавив еще 0,23 процентного пункта. Таким образом, показатели "европейца" вплотную приблизились к уровням августа прошлого года. Доллар продолжает оставаться самой востребованной валютой для международных расчетов: его доля за месяц почти не изменилась, снизившись на 0,08 процентного пункта, до 46,56%. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.

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swift, юань