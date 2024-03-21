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Названа причина, по которой европейцы разлюбили российское зерно
Названа причина, по которой европейцы разлюбили российское зерно - 21.03.2024, ПРАЙМ
Названа причина, по которой европейцы разлюбили российское зерно
Европа планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы дать дорогу украинской продукции. В чем ошибка европейских чиновников, рассказал... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T01:01+0300
2024-03-21T01:01+0300
2024-03-21T01:01+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европа планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы дать дорогу украинской продукции. В чем ошибка европейских чиновников, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.По информации Financial Times, Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну на фоне недовольства фермеров.Для России ограничения Евросоюза на экспорт, по мнению специалиста, не критичны, так как европейские страны не входят даже в первый десяток импортеров российского зерна. При общем объеме экспорта свыше 65 млн тонн в год совокупный экспорт зерновых во все страны Евросоюза составляет порядка 1,5 миллиона тонн.Основные регионы сбыта российского зерна - Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия.“С учетом постоянно растущего спроса на зерно со стороны стран Азии и Африки, даже если Россия откажется полностью от экспорта в ЕС, то сможет достаточно быстро европейские рынки заместить”, - отмечает экономист.Зато для Евросоюза российский импорт является чувствительным, ведь мы - четвертый по объему поставщик для европейского рынка. Повышение цен на газ и минеральные удобрения вследствие антироссийских санкций привело к тому, что внутреннее сельхозпроизводство в ЕС, которое и до того было дотируемым, стало еще более убыточным. Заменить российское зерно собственной продукцией не получится."Рост пошлин приведет к дальнейшему росту цен на зерно, а по цепочке на значительную часть другой сельхозпродукции и продуктов питания”, - напомнил Зайнуллин.По его мнению, причина введения пошлин - желание продлить беспошлинный ввоз украинского зерна, которым недовольны потребители и фермеры. Первые жалуются на крайне низкое качество, а вторые - на демпинг. Протесты и недовольство только ширятся: фермеры перекрывают пути поставок и при возможности уничтожают продукцию из Украины.Однако это весьма сомнительный источник замены российского зерна в долгосрочной перспективе. Вряд ли украинским производителям в нынешней обстановке удастся нарастить поставки. А тотальная мобилизация и дальнейшее разрушение экономики на Украине может привести к тому, что сельхозкультуры выращивать будет просто некому, заключил экономист.
https://1prime.ru/20240320/es-846507634.html
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ес, россия, украина, продовольственный кризис, эксклюзив, сергей зайнуллин
ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, продовольственный кризис, Эксклюзив, Сергей Зайнуллин
Названа причина, по которой европейцы разлюбили российское зерно
Доцент Зайнуллин: пошлины ЕС на импорт зерна из России и Белоруссии дадут дорогу Украине
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европа планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы дать дорогу украинской продукции. В чем ошибка европейских чиновников, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
По информации Financial Times, Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну на фоне недовольства фермеров.
Для России ограничения Евросоюза на экспорт, по мнению специалиста, не критичны, так как европейские страны не входят даже в первый десяток импортеров российского зерна. При общем объеме экспорта свыше 65 млн тонн в год совокупный экспорт зерновых во все страны Евросоюза составляет порядка 1,5 миллиона тонн.
Основные регионы сбыта российского зерна - Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия.
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“С учетом постоянно растущего спроса на зерно со стороны стран Азии и Африки, даже если Россия откажется полностью от экспорта в ЕС, то сможет достаточно быстро европейские рынки заместить”, - отмечает экономист.
Зато для Евросоюза российский импорт является чувствительным, ведь мы - четвертый по объему поставщик для европейского рынка. Повышение цен на газ и минеральные удобрения вследствие антироссийских санкций привело к тому, что внутреннее сельхозпроизводство в ЕС, которое и до того было дотируемым, стало еще более убыточным. Заменить российское зерно собственной продукцией не получится.
"Рост пошлин приведет к дальнейшему росту цен на зерно, а по цепочке на значительную часть другой сельхозпродукции и продуктов питания”, - напомнил Зайнуллин.
По его мнению, причина введения пошлин - желание продлить беспошлинный ввоз украинского зерна, которым недовольны потребители и фермеры. Первые жалуются на крайне низкое качество, а вторые - на демпинг. Протесты и недовольство только ширятся: фермеры перекрывают пути поставок и при возможности уничтожают продукцию из Украины.
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Однако это весьма сомнительный источник замены российского зерна в долгосрочной перспективе. Вряд ли украинским производителям в нынешней обстановке удастся нарастить поставки. А тотальная мобилизация и дальнейшее разрушение экономики на Украине может привести к тому, что сельхозкультуры выращивать будет просто некому, заключил экономист.