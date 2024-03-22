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На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных снабжающих линий

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных снабжающих линий - 22.03.2024, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных снабжающих линий

Одна из двух снабжающих электроэнергией ЗАЭС высоковольтных линий — "Днепровская" — отключилась утром в пятницу, станция обеспечена электричеством за счет... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T08:26+0300

2024-03-22T08:26+0300

2024-03-22T08:26+0300

энергетика

запорожская аэс

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Одна из двух снабжающих электроэнергией ЗАЭС высоковольтных линий — "Днепровская" — отключилась утром в пятницу, станция обеспечена электричеством за счет резервной линии, угроз безопасности нет, сообщила администрация станции. "22.03.2024 в 6.10 (совпадает с МСК – ред.) на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Ферросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", — сказано в сообщении в Telegram–канале администрации станции. Отмечается, что радиационный фон на станции и на прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении. Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240120/842848858.html

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запорожская аэс, электроэнергия