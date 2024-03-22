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Позитив возобладал: рынок вырос перед выходными - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Позитив возобладал: рынок вырос перед выходными
Позитив возобладал: рынок вырос перед выходными - 22.03.2024, ПРАЙМ
Позитив возобладал: рынок вырос перед выходными
В четверг на рынке возобладала позитивная динамика: индекс Мосбиржи повысился на 0,60% до 3286,69 пункта, индекс РТС показал рост на 0,96%, до 1124,53 пункта на | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T08:42+0300
2024-03-22T08:57+0300
мнения аналитиков
?1711087055
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В четверг на рынке возобладала позитивная динамика: индекс Мосбиржи повысился на 0,60% до 3286,69 пункта, индекс РТС показал рост на 0,96%, до 1124,53 пункта на фоне укрепления рубля к корзине валют.В аутсайдерах торгов оказались акции представителей строительного сектора после выхода данных Росреестра, указавших на охлаждение спроса на новостройки в Москве. В феврале было зарегистрировано 4,77 тысячи новых ДДУ, что на 10,3% и на 9,7% меньше по сравнению с январем и февралем соответственно. Ужесточение льготных ипотечных программ ограничивает долю попадающих под новые условия квартир в Москве. Тем не менее нет оснований полагать, что спрос угаснет полностью, поскольку люди нуждаются в улучшении жилищных условий.Котировки золота продолжают обновлять исторические максимумы. Этому способствует решение ФРС США, регулятор ожидаемо оставил ставку неизменной и дал понять, что предполагает снижение ставки на 75 базисных пунктов в этом году и еще на столько же в следующем.Банк России утвердил сплит акций Норникеля в соотношении 100 к 1. Московская биржа ограничит торги бумагами компании с 22 марта, 4-7 апреля торги будут приостановлены, а 8 апреля — возобновлены.Наблюдательный совет Банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за II полугодие 2023 года в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, всего за 2023 года банк направит на дивиденды 42,45 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует коэффициенту выплаты 40% от чистой прибыли. Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля, дата отсечки — 6 мая. Наблюдательный совет утвердил новую редакцию дивидендной политики, которая предполагает выплату дивидендов "в пределах от 20% до 50%" чистой прибыли по МСФО (ранее "не менее 20%).Грандиозные намерения FESCO подтолкнули акции к росту. Компания планирует в 2024 году начать морские перевозки из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию, а также рассматривает возможность приобретения авиакомпании с собственным флотом для грузоперевозок. Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении акций компании на фоне геополитической напряженности, из-за которой фрахтовые ставки сохраняются на высоких значениях, и активизации торговых взаимоотношений с "дружественными" странами.Сегодня состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 16% и повторит сигналы с прошлого заседания. В пользу такого решения выступает отсутствие тенденции к устойчивому снижению инфляции.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:42 22.03.2024 (обновлено: 08:57 22.03.2024)
 

Позитив возобладал: рынок вырос перед выходными

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В четверг на рынке возобладала позитивная динамика: индекс Мосбиржи повысился на 0,60% до 3286,69 пункта, индекс РТС показал рост на 0,96%, до 1124,53 пункта на фоне укрепления рубля к корзине валют.
В аутсайдерах торгов оказались акции представителей строительного сектора после выхода данных Росреестра, указавших на охлаждение спроса на новостройки в Москве. В феврале было зарегистрировано 4,77 тысячи новых ДДУ, что на 10,3% и на 9,7% меньше по сравнению с январем и февралем соответственно. Ужесточение льготных ипотечных программ ограничивает долю попадающих под новые условия квартир в Москве. Тем не менее нет оснований полагать, что спрос угаснет полностью, поскольку люди нуждаются в улучшении жилищных условий.
Котировки золота продолжают обновлять исторические максимумы. Этому способствует решение ФРС США, регулятор ожидаемо оставил ставку неизменной и дал понять, что предполагает снижение ставки на 75 базисных пунктов в этом году и еще на столько же в следующем.
Банк России утвердил сплит акций Норникеля в соотношении 100 к 1. Московская биржа ограничит торги бумагами компании с 22 марта, 4-7 апреля торги будут приостановлены, а 8 апреля — возобновлены.
Наблюдательный совет Банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за II полугодие 2023 года в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, всего за 2023 года банк направит на дивиденды 42,45 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует коэффициенту выплаты 40% от чистой прибыли. Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля, дата отсечки — 6 мая. Наблюдательный совет утвердил новую редакцию дивидендной политики, которая предполагает выплату дивидендов "в пределах от 20% до 50%" чистой прибыли по МСФО (ранее "не менее 20%).
Грандиозные намерения FESCO подтолкнули акции к росту. Компания планирует в 2024 году начать морские перевозки из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию, а также рассматривает возможность приобретения авиакомпании с собственным флотом для грузоперевозок. Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении акций компании на фоне геополитической напряженности, из-за которой фрахтовые ставки сохраняются на высоких значениях, и активизации торговых взаимоотношений с "дружественными" странами.
Сегодня состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 16% и повторит сигналы с прошлого заседания. В пользу такого решения выступает отсутствие тенденции к устойчивому снижению инфляции.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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