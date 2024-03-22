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ЦБ отозвал лицензию у "Банка Стрела"
ЦБ отозвал лицензию у "Банка Стрела" - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ отозвал лицензию у "Банка Стрела"
Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление операций у "Банка Стрела", следует из публикации на сайте регулятора. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T08:46+0300
2024-03-22T08:46+0300
2024-03-22T09:42+0300
банк россии
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление операций у "Банка Стрела", следует из публикации на сайте регулятора."Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Банк Стрела" "Банк Стрела" АО (рег. № 2152, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации", - сказано в сообщении.Отмечается, что данная кредитная организация оказывала услуги по переводу денежных средств между "Киви банком" и другими участниками рынка банковских услуг. При этом, как подчеркивают в ЦБ, значительные объемы операций обеспечивали расчеты между физлицами и теневым бизнесом, являлись высокорисковыми.Ранее Банк России отозвал лицензию у "Киви банка".Банковская лицензия в России — это разрешение в форме индивидуально определенного документа, выданное банку или небанковской кредитной организации и санкционирующее осуществление ими определенных видов банковских операций. Согласно статье 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" в России лицензирование и отзыв банковских лицензий от лица государства осуществляет Центральный банк РФ, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии. Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций.
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ЦБ отозвал лицензию у "Банка Стрела"
ЦБ отозвал лицензию у "Банка Стрела", занимающего 321 в российской банковской системе
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление операций у "Банка Стрела", следует из публикации на сайте регулятора.
"Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Банк Стрела" "Банк Стрела" АО (рег. № 2152, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Отмечается, что данная кредитная организация оказывала услуги по переводу денежных средств между "Киви банком" и другими участниками рынка банковских услуг. При этом, как подчеркивают в ЦБ, значительные объемы операций обеспечивали расчеты между физлицами и теневым бизнесом, являлись высокорисковыми.
Ранее Банк России отозвал лицензию у "Киви банка".
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка в начале 2024 года
Банковская лицензия в России — это разрешение в форме индивидуально определенного документа, выданное банку или небанковской кредитной организации и санкционирующее осуществление ими определенных видов банковских операций.
Согласно статье 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" в России лицензирование и отзыв банковских лицензий от лица государства осуществляет Центральный банк РФ, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии. Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций.