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В России хотят сделать перевозки топлива по железной дороге приоритетными

В России хотят сделать перевозки топлива по железной дороге приоритетными - 22.03.2024, ПРАЙМ

В России хотят сделать перевозки топлива по железной дороге приоритетными

Правительство России предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, пишет газета "Коммерсант" со... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T08:49+0300

2024-03-22T08:49+0300

2024-03-22T08:49+0300

энергетика

топливо

железнодорожные перевозки

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Правительство России предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Правительство поручило обеспечить "повышенный приоритет" вывоза нефтепродуктов по железной дороге по отношению к другим грузам. Такое поручение, по словам источников "Ъ", премьер Михаил Мишустин дал ОАО "РЖД", Минэнерго и Минтрансу по итогам совещания с вице-премьерами 18 марта. Согласно поручению, до 21 марта ведомства совместно с монополией должны были разработать помесячный график вывоза нефтепродуктов на период до конца 2024 года", - пишет "Коммерсант". Также, по данным издания, кабмин потребовал проконтролировать своевременную выгрузку вагонов с нефтепродуктами. Газета пишет, что дискуссия о повышении приоритетности перевозок нефтепродуктов была инициирована нефтекомпаниями, которые были недовольны систематическими отказами РЖД в перевозке топлива, в первую очередь, в восточном направлении. Их основные опасения заключались в рисках затоваривания НПЗ, из-за чего может снизиться и выпуск топлива. РИА Новости запросило комментарий Минэнерго. РЖД - не комментируют. Очередность приема грузов к перевозке определяется временными правилами РЖД. На Восточном полигоне она отдается специальным, воинским и высокотехнологичным грузам, а также внутрироссийским перевозкам независимо от рода груза. РЖД в сообщении в конце февраля 2024 года сетовали на использование и так загруженного Восточного полигона для нерациональных перевозок нефтегрузов при наличии на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий. РЖД также отмечали тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны. Минэнерго РФ в начале марта сообщало РИА Новости, что планирует повысить приоритетность отгрузок нефтеналивных грузов, чтобы ускорить доставку топлива и избежать рисков затоваривания НПЗ. Также министерство сейчас работает над ограничением использования транспортной инфраструктуры для хранения топлива и увеличением штрафов за ненормативный простой вагонов. Проблему скорости поставок топлива уже поднимала и ФАС, предлагая участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри РФ по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.

https://1prime.ru/20240320/krasnoe-more-846530622.html

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топливо, железнодорожные перевозки