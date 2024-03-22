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В Турции оценили влияние повышения ставки ЦБ на лиру

В Турции оценили влияние повышения ставки ЦБ на лиру - 22.03.2024, ПРАЙМ

В Турции оценили влияние повышения ставки ЦБ на лиру

Повышение ключевой ставки Центробанком Турции с 45 до 50 процентов было необходимостью, при другом решении ускорилось бы падение реальной стоимости турецкой... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:11+0300

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турция

курс турецкой лиры

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АНКАРА, 22 мар - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Центробанком Турции с 45 до 50 процентов было необходимостью, при другом решении ускорилось бы падение реальной стоимости турецкой национальной валюты - лиры, пишет в пятницу газета Ekonomim.Центральный банк Турции повысил в четверг ключевую ставку с 45 до 50 процентов, что стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне или же повышения на 250 базисных пунктов."Повышение ставки Центральным банком Турции на 500 базисных пунктов - необходимый шаг в данных обстоятельствах. Если бы Центральный банк обошёлся без повышения ставки, этот шаг был бы сопряжён с гораздо большим риском. Ведь падение реальной стоимости турецкой лиры ускорилось бы, а рост обменного курса усилился бы. Местные выборы, скорее всего, состоялись бы при курсе доллара к турецкой лире выше 33", - пишет издание, ссылаясь на мнения эксперта Мурата Озсоя.Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили её в 121,98%.ЦБ Турции ожидает выравнивания ситуации по инфляции к концу года, прогноз регулятора на конец текущего года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

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турция, курс турецкой лиры