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МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik
МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik - 22.03.2024, ПРАЙМ
МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik
Фейки о том, что РИА Новости и Sputnik якобы растиражировали ложную информацию о "смерти короля Карла III" - обвинение неугодных властям Соединенного... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T09:33+0300
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политика
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Фейки о том, что РИА Новости и Sputnik якобы растиражировали ложную информацию о "смерти короля Карла III" - обвинение неугодных властям Соединенного королевства средств массовой информации. Об этом заявили агентству РИА Новости в Министерстве иностранных дел России. Ранее в сети появилась информация о якобы смерти британского монарха, которую Букимгенский дворец сразу опроверг. СМИ Британии обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций."В нужный для себя момент власти Британии вбрасывают заранее заготовленную версию событий, обвиняя неугодные СМИ в распространении фейков. Конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о смерти Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер", — сказали РИА Новости в МИД. В МИД отметили, что российские СМИ обвинили как раз в том, что они предприняли попытку перепроверить широко распространившуюся "сенсацию"."То есть их обвинили за должный и присущий всем действительно профессиональным медиа-платформам факт-чекинг…", — добавили в ведомстве.
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карл iii, сми, мид рф, великобритания
Политика, Карл III, СМИ, МИД РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik
МИД: фейки в СМИ Британии о РИА Новости и Sputnik о "смерти" Карла — обвинение неугодных
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Фейки о том, что РИА Новости и Sputnik якобы растиражировали ложную информацию о "смерти короля Карла III" - обвинение неугодных властям Соединенного королевства средств массовой информации. Об этом заявили агентству РИА Новости в Министерстве иностранных дел России.
Ранее в сети появилась информация о якобы смерти британского монарха, которую Букимгенский дворец сразу опроверг. СМИ Британии обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций.
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"В нужный для себя момент власти Британии вбрасывают заранее заготовленную версию событий, обвиняя неугодные СМИ в распространении фейков. Конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о смерти Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер", — сказали РИА Новости в МИД.
В МИД отметили, что российские СМИ обвинили как раз в том, что они предприняли попытку перепроверить широко распространившуюся "сенсацию".
"То есть их обвинили за должный и присущий всем действительно профессиональным медиа-платформам факт-чекинг…", — добавили в ведомстве.