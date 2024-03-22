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МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik

МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik - 22.03.2024, ПРАЙМ

МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik

Фейки о том, что РИА Новости и Sputnik якобы растиражировали ложную информацию о "смерти короля Карла III" - обвинение неугодных властям Соединенного... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:33+0300

2024-03-22T09:33+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Фейки о том, что РИА Новости и Sputnik якобы растиражировали ложную информацию о "смерти короля Карла III" - обвинение неугодных властям Соединенного королевства средств массовой информации. Об этом заявили агентству РИА Новости в Министерстве иностранных дел России. Ранее в сети появилась информация о якобы смерти британского монарха, которую Букимгенский дворец сразу опроверг. СМИ Британии обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций."В нужный для себя момент власти Британии вбрасывают заранее заготовленную версию событий, обвиняя неугодные СМИ в распространении фейков. Конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о смерти Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер", — сказали РИА Новости в МИД. В МИД отметили, что российские СМИ обвинили как раз в том, что они предприняли попытку перепроверить широко распространившуюся "сенсацию"."То есть их обвинили за должный и присущий всем действительно профессиональным медиа-платформам факт-чекинг…", — добавили в ведомстве.

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карл iii, сми, мид рф, великобритания