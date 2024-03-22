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Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио
Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио - 22.03.2024, ПРАЙМ
Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио
Японский бизнес не хочет уходить из России, так как ее экономика продемонстрировала не только устойчивость, но и сохранила потенциал роста, такое мнение РИА... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T10:04+0300
2024-03-22T10:22+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Японский бизнес не хочет уходить из России, так как ее экономика продемонстрировала не только устойчивость, но и сохранила потенциал роста, такое мнение РИА Новости высказал новый посол России в Японии Николай Ноздрев во время своего первого интервью средствам массовой информации после приезда в Токио."Такие сигналы от делового сообщества поступают, и те компании, которые к настоящему времени сохранили свое присутствие на российском рынке, заинтересованы продолжать работу. В том числе имеются определенные планы и по расширению бизнеса. Такая линия продиктована тем, что за последние годы, несмотря на многочисленные пакеты санкций, российская экономика продемонстрировала не только высокую устойчивость, но и сохранила потенциал роста. Для бизнеса это главный фактор, он на него ориентируется. И в соответствии с этими перспективами обязательно будет продолжать работать", - сказал посол.Россия со своей стороны готова оказать тем компаниям, кто продолжает работать в стране, всевозможную поддержку."Мы со своей стороны также пытаемся понять, какие направления для компаний наиболее интересны, где сосредоточены основные планы на будущее. Это самые разные отрасли, начиная от машиностроения и заканчивая традиционным сырьевым сектором. Часто бытует представление, что сотрудничество в области разработки природных ресурсов достаточно примитивное – добыча и поставки сырья. Сейчас это крайне высокотехнологичная область, где задействуются в том числе элементы искусственного интеллекта. Будем и в этом направлении продолжать работу с нашими японскими партнерами", - подчеркнул посол.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.
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япония, санкции против рф, бизнес, япония, россия
ЯПОНИЯ, санкции против РФ, Бизнес, ЯПОНИЯ, РОССИЯ
10:04 22.03.2024 (обновлено: 10:22 22.03.2024)
 
Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио

Ноздрев: японский бизнес не хочет покидать Россию, ее экономика сохраняет потенциал роста

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Японский бизнес не хочет уходить из России, так как ее экономика продемонстрировала не только устойчивость, но и сохранила потенциал роста, такое мнение РИА Новости высказал новый посол России в Японии Николай Ноздрев во время своего первого интервью средствам массовой информации после приезда в Токио.
"Такие сигналы от делового сообщества поступают, и те компании, которые к настоящему времени сохранили свое присутствие на российском рынке, заинтересованы продолжать работу. В том числе имеются определенные планы и по расширению бизнеса. Такая линия продиктована тем, что за последние годы, несмотря на многочисленные пакеты санкций, российская экономика продемонстрировала не только высокую устойчивость, но и сохранила потенциал роста. Для бизнеса это главный фактор, он на него ориентируется. И в соответствии с этими перспективами обязательно будет продолжать работать", - сказал посол.
Россия со своей стороны готова оказать тем компаниям, кто продолжает работать в стране, всевозможную поддержку.
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"Мы со своей стороны также пытаемся понять, какие направления для компаний наиболее интересны, где сосредоточены основные планы на будущее. Это самые разные отрасли, начиная от машиностроения и заканчивая традиционным сырьевым сектором. Часто бытует представление, что сотрудничество в области разработки природных ресурсов достаточно примитивное – добыча и поставки сырья. Сейчас это крайне высокотехнологичная область, где задействуются в том числе элементы искусственного интеллекта. Будем и в этом направлении продолжать работу с нашими японскими партнерами", - подчеркнул посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.
 
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