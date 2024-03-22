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Запад не одолеет Россию: Путин сделал ее слишком сильной
Запад не одолеет Россию: Путин сделал ее слишком сильной - 22.03.2024, ПРАЙМ
Запад не одолеет Россию: Путин сделал ее слишком сильной
По итогам выборов президент России Владимир Путин продолжает занимать свой пост, а это значит, что он и дальше будет повышать мощь своей страны, которая... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T10:58+0300
2024-03-22T10:58+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По итогам выборов президент России Владимир Путин продолжает занимать свой пост, а это значит, что он и дальше будет повышать мощь своей страны, которая способна противостоять Западу, сообщает Al Khaleej.Отмечается, что в течение последних десятилетий Запад стремился ослабить Россию, сделать ее раздробленной и уязвимой с целью контролировать ее. Но все сильно изменилось с приходом к власти Путина, который начал свой путь на посту президента с восстановления страны в политическом, военном, экономическом и других направлениях.Авторы материала в качестве самого важного события в политической жизни Путина называют украинский конфликт, та как от его исхода во многом зависит будущее России, Украины, Западной Европы и США, а также всего мирового порядка. По мнению авторов материала, после переизбрания Путина, Россия продолжит решать украинский вопрос и мирным, и военным путем, несмотря на призывы в ряде стран Европы к более активному участию Запада. США и НАТО отвергли эти призывы, на фоне которых Москва напомнила о наличии у нее ядерного оружия. Кроме того, на Западе стали раздаваться голоса с требованием прекратить украинский конфликт мирным путем. Данная тенденция вполне отвечает интересам РФ, готовой к переговорам при условии, что ей гарантируют защиту ее геополитических приоритетов и безопасности.
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россия, владимир путин, запад
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД
Запад не одолеет Россию: Путин сделал ее слишком сильной
Al Khaleej: Запад не победит Россию — Путин вернул ей былую мощь во всех сферах
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
По итогам выборов президент России Владимир Путин продолжает занимать свой пост, а это значит, что он и дальше будет повышать мощь своей страны, которая способна противостоять Западу, сообщает Al Khaleej
.
Отмечается, что в течение последних десятилетий Запад стремился ослабить Россию, сделать ее раздробленной и уязвимой с целью контролировать ее. Но все сильно изменилось с приходом к власти Путина, который начал свой путь на посту президента с восстановления страны в политическом, военном, экономическом и других направлениях.
Авторы материала в качестве самого важного события в политической жизни Путина называют украинский конфликт, та как от его исхода во многом зависит будущее России, Украины, Западной Европы и США, а также всего мирового порядка.
"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе
По мнению авторов материала, после переизбрания Путина, Россия продолжит решать украинский вопрос и мирным, и военным путем, несмотря на призывы в ряде стран Европы к более активному участию Запада. США и НАТО отвергли эти призывы, на фоне которых Москва напомнила о наличии у нее ядерного оружия. Кроме того, на Западе стали раздаваться голоса с требованием прекратить украинский конфликт мирным путем. Данная тенденция вполне отвечает интересам РФ, готовой к переговорам при условии, что ей гарантируют защиту ее геополитических приоритетов и безопасности.