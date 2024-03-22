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В ЕС боятся макроэкономических последствий от действий с активами России
В ЕС боятся макроэкономических последствий от действий с активами России - 22.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС боятся макроэкономических последствий от действий с активами России
В процессе принятия решений по использованию доходов от замороженных Евросоюзом активов России инициаторам предложения следует убедиться в отсутствии... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:12+0300
2024-03-22T11:12+0300
2024-03-22T11:12+0300
экономика
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. В процессе принятия решений по использованию доходов от замороженных Евросоюзом активов России инициаторам предложения следует убедиться в отсутствии негативного влияния данного решения на макроэкономическую стабильность, считает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.Накануне лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе не утвердили предложение Еврокомиссии о передаче доходов от российских активов на военную помощь Киеву. Документ был направлен на дальнейшую работу в Совет ЕС. "Что касается доходов от российских активов, то мы беспокоились прежде всего о достаточных гарантиях макроэкономической стабильности. Это не должно иметь негативных последствий для макроэкономики", — сообщил де Кроо журналистам перед началом второго дня заседаний. По его словам, "предложение Еврокомиссии в целом предоставляет такие гарантии". Отвечая на вопрос о целях, на которые ЕС намерен направить российские активы, де Кроо заявил, что "сейчас приоритет – это боеприпасы". "Я хотел бы инвестировать их в реконструкцию, но реконструкция бесполезна, если вы проигрываете войну", — объяснил он свою позицию. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у России "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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замороженные российские активы
Экономика, замороженные российские активы
В ЕС боятся макроэкономических последствий от действий с активами России
Премьер Бельгии де Кроо опасается макроэкономических последствий от действий с активами РФ
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. В процессе принятия решений по использованию доходов от замороженных Евросоюзом активов России инициаторам предложения следует убедиться в отсутствии негативного влияния данного решения на макроэкономическую стабильность, считает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Накануне лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе не утвердили предложение Еврокомиссии о передаче доходов от российских активов на военную помощь Киеву. Документ был направлен на дальнейшую работу в Совет ЕС.
"Что касается доходов от российских активов, то мы беспокоились прежде всего о достаточных гарантиях макроэкономической стабильности. Это не должно иметь негативных последствий для макроэкономики", — сообщил де Кроо журналистам перед началом второго дня заседаний.
По его словам, "предложение Еврокомиссии в целом предоставляет такие гарантии".
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Отвечая на вопрос о целях, на которые ЕС намерен направить российские активы, де Кроо заявил, что "сейчас приоритет – это боеприпасы". "Я хотел бы инвестировать их в реконструкцию, но реконструкция бесполезна, если вы проигрываете войну", — объяснил он свою позицию.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у России "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".