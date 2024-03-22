https://1prime.ru/20240322/846572730.html

Евросоюз является пленником Сороса, заявил Орбан

Евросоюз является пленником Сороса, заявил Орбан - 22.03.2024, ПРАЙМ

Евросоюз является пленником Сороса, заявил Орбан

Большинство жителей стран Европы заинтересовано в мирном урегулировании украинского конфликта, но организации американского миллиардера Джорджа Сороса тесно... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T12:09+0300

2024-03-22T12:09+0300

2024-03-22T12:09+0300

политика

виктор орбан

джордж сорос

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БУДАПЕШТ, 22 мар - ПРАЙМ. Большинство жителей стран Европы заинтересовано в мирном урегулировании украинского конфликта, но организации американского миллиардера Джорджа Сороса тесно встроены в европейские институты. Брюссель не может начать вести ориентированную на мир политику. Об этом заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Европейские лидеры чувствуют, что европейское общественное мнение скорее поддерживает те партии, которые выступают за мир, и меньше поддерживает провоенные партии. Поворот в сторону мира в Европе не удается, потому что Брюссель на самом деле является пленником сети Джорджа Сороса. Сеть Сороса встроена в европейские институты", — сказал он . Венгерский премьер отметил, что представители империи Сороса, которую он строил в течение 30 лет, не только могут влиять на общественное мнение, но и имеют "настолько сильную переговорную позицию, что могут взять часть денег, необходимых для собственного содержания, из брюссельской казны". По словам Орбана, они есть и в Еврокомиссии, и в Европарламенте, кроме того несколько премьер-министров назначены Соросом. Орбан добавил, что европейцы смогут высказать свою оценку деятельности "провоенных политиков" на выборах в Европарламент, в то время как власти Венгрии регулярно изучают общественное мнение по важным вопросам. Согласно последнему опросу, 86% венгров выступили против отправки западных войск на Украину, напомнил Орбан. В мае 2022 года венгерский премьер сказал, что в продолжении украинского конфликта заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам. Ранее Орбан рассказал об ощущении, что будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Нынешнее руководство Евросоюза следует сменить, так как оно не способно справиться с кризисными ситуациями, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине, отмечал Орбан. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://1prime.ru/20240322/orban-846568083.html

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виктор орбан, джордж сорос