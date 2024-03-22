https://1prime.ru/20240322/846574888.html

НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить

НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить - 22.03.2024, ПРАЙМ

НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить

НАТО, приняв в свой состав Швецию, хотела сделать Балтийское море своим озером, но, похоже, Россия вполне может ответить альянсу на это, пишет обозреватель... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T12:45+0300

2024-03-22T12:45+0300

2024-03-22T12:50+0300

вооружения

нато

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швеция

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. НАТО, приняв в свой состав Швецию, хотела сделать Балтийское море своим озером, но, похоже, Россия вполне может ответить альянсу на это, пишет обозреватель infoBRICS Драголюб Боснич, приводя в пример недавний инцидент с американскими беспилотниками MQ9 Reaper в Польше.Как отмечается, 18 марта БПЛА взлетели с военной базы в Румынии в направлении Польши, после чего у обоих дронов возникли "необъяснимые технические трудности", в итоге один разбился, а о судьбе другого до сих пор ничего неизвестно."MQ-9 Reaper ВВС США, вероятно, на собственной шкуре испытал российские системы радиоэлектронной борьбы", — предполагает автор, делая вывод о важности средств РЭБ в современном противостоянии.Запад обвинил в инциденте российских военных, но минобороны Польши официально опровергло причастность российских РЭБ к падению беспилотника, отмечает автор. "Варшава, как известно, не питает большой любви к Москве, поэтому вполне возможно, что она просто не хочет нахваливать российских солдат. Если окажется, что Россия все же причастна к этому инциденту, то это стало бы еще одним позором как для НАТО, так и для США. Поэтому западные СМИ продвигают иную версию", — говорится в статье.Как напоминает Боснич, в прошлом году Россия провела военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море в ответ на череду столкновений с западными кораблями и самолетами НАТО."В любом случае, НАТО будет испытывать "необъяснимые технические трудности", пока продолжает свою агрессию в Европе", — делается вывод в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240321/ucheniya-nato-846552624.html

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нато, россия, швеция