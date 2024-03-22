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НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить
НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить - 22.03.2024, ПРАЙМ
НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить
НАТО, приняв в свой состав Швецию, хотела сделать Балтийское море своим озером, но, похоже, Россия вполне может ответить альянсу на это, пишет обозреватель... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:45+0300
2024-03-22T12:45+0300
2024-03-22T12:50+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. НАТО, приняв в свой состав Швецию, хотела сделать Балтийское море своим озером, но, похоже, Россия вполне может ответить альянсу на это, пишет обозреватель infoBRICS Драголюб Боснич, приводя в пример недавний инцидент с американскими беспилотниками MQ9 Reaper в Польше.Как отмечается, 18 марта БПЛА взлетели с военной базы в Румынии в направлении Польши, после чего у обоих дронов возникли "необъяснимые технические трудности", в итоге один разбился, а о судьбе другого до сих пор ничего неизвестно."MQ-9 Reaper ВВС США, вероятно, на собственной шкуре испытал российские системы радиоэлектронной борьбы", — предполагает автор, делая вывод о важности средств РЭБ в современном противостоянии.Запад обвинил в инциденте российских военных, но минобороны Польши официально опровергло причастность российских РЭБ к падению беспилотника, отмечает автор. "Варшава, как известно, не питает большой любви к Москве, поэтому вполне возможно, что она просто не хочет нахваливать российских солдат. Если окажется, что Россия все же причастна к этому инциденту, то это стало бы еще одним позором как для НАТО, так и для США. Поэтому западные СМИ продвигают иную версию", — говорится в статье.Как напоминает Боснич, в прошлом году Россия провела военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море в ответ на череду столкновений с западными кораблями и самолетами НАТО."В любом случае, НАТО будет испытывать "необъяснимые технические трудности", пока продолжает свою агрессию в Европе", — делается вывод в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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нато, россия, швеция
Вооружения, НАТО, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ
НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить
InfoBRICS: российские системы РЭБ могут устроить НАТО проблемы на Балтике
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
НАТО, приняв в свой состав Швецию, хотела сделать Балтийское море своим озером, но, похоже, Россия вполне может ответить альянсу на это, пишет обозреватель infoBRICS
Драголюб Боснич, приводя в пример недавний инцидент с американскими беспилотниками MQ9 Reaper в Польше.
Как отмечается, 18 марта БПЛА взлетели с военной базы в Румынии в направлении Польши, после чего у обоих дронов возникли "необъяснимые технические трудности", в итоге один разбился, а о судьбе другого до сих пор ничего неизвестно.
"MQ-9 Reaper ВВС США, вероятно, на собственной шкуре испытал российские системы радиоэлектронной борьбы", — предполагает автор, делая вывод о важности средств РЭБ в современном противостоянии.
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Запад обвинил в инциденте российских военных, но минобороны Польши официально опровергло причастность российских РЭБ к падению беспилотника, отмечает автор. "Варшава, как известно, не питает большой любви к Москве, поэтому вполне возможно, что она просто не хочет нахваливать российских солдат. Если окажется, что Россия все же причастна к этому инциденту, то это стало бы еще одним позором как для НАТО, так и для США. Поэтому западные СМИ продвигают иную версию", — говорится в статье.
Как напоминает Боснич, в прошлом году Россия провела военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море в ответ на череду столкновений с западными кораблями и самолетами НАТО.
"В любом случае, НАТО будет испытывать "необъяснимые технические трудности", пока продолжает свою агрессию в Европе", — делается вывод в статье.