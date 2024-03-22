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Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах

Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах - 22.03.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах

Кремлю не известно о заявлении хуситов, в котором они якобы говорят, что не будут атаковать российские и китайские суда в Красном море, заявил пресс-секретарь... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:09+0300

2024-03-22T13:09+0300

2024-03-22T13:09+0300

политика

красное море

хуситы

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Кремлю не известно о заявлении хуситов, в котором они якобы говорят, что не будут атаковать российские и китайские суда в Красном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, ничего неизвестно. Ничего не могу сказать по этой теме", — ответил он на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о заявлении хуситов, что они не будут атаковать суда России и Китая в Красном мореРанее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Пекин достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений. Отмечается, что эта договоренность была заключена после переговоров между дипломатами в Омане.

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красное море, хуситы, дмитрий песков