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Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах
Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах - 22.03.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах
Кремлю не известно о заявлении хуситов, в котором они якобы говорят, что не будут атаковать российские и китайские суда в Красном море, заявил пресс-секретарь... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:09+0300
2024-03-22T13:09+0300
политика
красное море
хуситы
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Кремлю не известно о заявлении хуситов, в котором они якобы говорят, что не будут атаковать российские и китайские суда в Красном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, ничего неизвестно. Ничего не могу сказать по этой теме", — ответил он на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о заявлении хуситов, что они не будут атаковать суда России и Китая в Красном мореРанее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Пекин достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений. Отмечается, что эта договоренность была заключена после переговоров между дипломатами в Омане.
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красное море, хуситы, дмитрий песков
Политика, КРАСНОЕ МОРЕ, хуситы, Дмитрий Песков
13:09 22.03.2024
 
Песков прокомментировал сообщение о заявлении хуситов о российских судах

Песков: Кремлю неизвестно о заявлении хуситов о ненападении на суда РФ в Красном море

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Кремлю не известно о заявлении хуситов, в котором они якобы говорят, что не будут атаковать российские и китайские суда в Красном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ничего неизвестно. Ничего не могу сказать по этой теме", — ответил он на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о заявлении хуситов, что они не будут атаковать суда России и Китая в Красном море
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Пекин достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений. Отмечается, что эта договоренность была заключена после переговоров между дипломатами в Омане.
 
ПолитикаКРАСНОЕ МОРЕхуситыДмитрий Песков
 
 
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