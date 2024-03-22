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Песков переадресовал вопрос о данных США по диверсии на "Северных потоках"
Песков переадресовал вопрос о данных США по диверсии на "Северных потоках" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Песков переадресовал вопрос о данных США по диверсии на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос об имевшихся у Вашингтона данных о готовящейся диверсии на "Северных потоках". | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:15+0300
2024-03-22T13:15+0300
2024-03-22T13:15+0300
политика
газ
северный поток-2
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос об имевшихся у Вашингтона данных о готовящейся диверсии на "Северных потоках". "Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел", — ответил он на вопрос журналистов о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского, сказавшего, что в США знали о готовящейся диверсии на газопроводах. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. -0-
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газ, северный поток-2, дмитрий песков
Политика, Газ, Северный поток-2, Дмитрий Песков
Песков переадресовал вопрос о данных США по диверсии на "Северных потоках"
Песков переадресовал МИД России вопрос о данных США о диверсии на "Северных потоках"
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос об имевшихся у Вашингтона данных о готовящейся диверсии на "Северных потоках".
"Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел", — ответил он на вопрос журналистов о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского, сказавшего, что в США знали о готовящейся диверсии на газопроводах.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. -0-