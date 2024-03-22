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США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ
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США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков
США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ
США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков
В Кремле хотели бы, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от своей террористической активности в отношении российских мирных объектов, заявил пресс-секретарь... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:23+0300
2024-03-22T13:23+0300
политика
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. В Кремле хотели бы, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от своей террористической активности в отношении российских мирных объектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов", — сказал он в ответ на вопрос журналиста, как в Кремле воспринимают призыв Вашингтона к украинским властям прекратить атаки на российские объекты энергетики. Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.
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сша, украина, дмитрий песков
Политика, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:23 22.03.2024
 
США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков

Песков: США следует призвать Киев отказаться от террористических атак на мирные объекты РФ

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. В Кремле хотели бы, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от своей террористической активности в отношении российских мирных объектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов", — сказал он в ответ на вопрос журналиста, как в Кремле воспринимают призыв Вашингтона к украинским властям прекратить атаки на российские объекты энергетики.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Украина сделала новый шаг, готовясь к "наихудшему"
Вчера, 23:26
Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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