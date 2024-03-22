https://1prime.ru/20240322/846576543.html

США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков

США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ

США нужно призвать Киев отказаться от террористических атак, заявил Песков

В Кремле хотели бы, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от своей террористической активности в отношении российских мирных объектов, заявил пресс-секретарь... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:23+0300

2024-03-22T13:23+0300

2024-03-22T13:23+0300

политика

сша

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. В Кремле хотели бы, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от своей террористической активности в отношении российских мирных объектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов", — сказал он в ответ на вопрос журналиста, как в Кремле воспринимают призыв Вашингтона к украинским властям прекратить атаки на российские объекты энергетики. Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.

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сша, украина, дмитрий песков