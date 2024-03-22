Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240322/846577037.html
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых - 22.03.2024, ПРАЙМ
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:32+0300
2024-03-22T13:53+0300
банк россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне."Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", - сказано в заявлении.Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав антонов заявлял, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. По словам эксперта, годовая инфляция в России практически не изменилась, несмотря на замедление темпов роста цен. Поэтому начало снижения цикла регулятор может отложить на второе полугодие, добавил Антонов.Отмечается, что сохранение текущего уровня ключевой ставки также ожидает аналитик “Цифра Брокер” Наталия Пырьева, поскольку тенденция к устойчивому снижению инфляции отсутствует. такого же мнение придерживалась и генеральный директор “Альфа-Форекс” Гузель Проценко.В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов, как и предполагали аналитики.Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20240314/kredit-846273246.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
13:32 22.03.2024 (обновлено: 13:53 22.03.2024)
 
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора.
ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.
"Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", - сказано в заявлении.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав антонов заявлял, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. По словам эксперта, годовая инфляция в России практически не изменилась, несмотря на замедление темпов роста цен. Поэтому начало снижения цикла регулятор может отложить на второе полугодие, добавил Антонов.
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Раскрыто, в каком случае кредиты принесут прибыль
14 марта, 02:02
Отмечается, что сохранение текущего уровня ключевой ставки также ожидает аналитик “Цифра Брокер” Наталия Пырьева, поскольку тенденция к устойчивому снижению инфляции отсутствует. такого же мнение придерживалась и генеральный директор “Альфа-Форекс” Гузель Проценко.
В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов, как и предполагали аналитики.
Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.
 
Банк Россииставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала