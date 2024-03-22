https://1prime.ru/20240322/846577037.html

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых - 22.03.2024, ПРАЙМ

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:32+0300

2024-03-22T13:32+0300

2024-03-22T13:53+0300

банк россии

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне."Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", - сказано в заявлении.Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав антонов заявлял, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. По словам эксперта, годовая инфляция в России практически не изменилась, несмотря на замедление темпов роста цен. Поэтому начало снижения цикла регулятор может отложить на второе полугодие, добавил Антонов.Отмечается, что сохранение текущего уровня ключевой ставки также ожидает аналитик “Цифра Брокер” Наталия Пырьева, поскольку тенденция к устойчивому снижению инфляции отсутствует. такого же мнение придерживалась и генеральный директор “Альфа-Форекс” Гузель Проценко.В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов, как и предполагали аналитики.Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20240314/kredit-846273246.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии