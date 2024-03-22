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Юрист назвал важнейшую функцию процедуры банкротства бизнеса в России - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Юрист назвал важнейшую функцию процедуры банкротства бизнеса в России
Юрист назвал важнейшую функцию процедуры банкротства бизнеса в России - 22.03.2024, ПРАЙМ
Юрист назвал важнейшую функцию процедуры банкротства бизнеса в России
Бизнес невозможно застраховать от всех рисков, но если дело дошло до банкротства, это процедура должна способствовать оздоровлению бизнеса в России, а не его... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T14:00+0300
2024-03-22T14:00+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Бизнес невозможно застраховать от всех рисков, но если дело дошло до банкротства, это процедура должна способствовать оздоровлению бизнеса в России, а не его уничтожению, заявил РИА Новости юрист Антон Талызенков. "Конечно, бизнес немыслимо застраховать от всех рисков. Каждый занимается им именно на свой страх и риск, такова, в конце концов, природа бизнеса",- сказал он на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате. Но если дело дошло до банкротства, то "оно, фигурально выражаясь, не должно стать похоронами бизнеса, его экономической смертью", считает юрист. "Ведь как обычно у нас бывает. Если подано заявление о банкротстве, то скорее всего, дальше будет распродаваться имущество предприятия, и все, на этом ему конец", - заметил эксперт. При этом он добавил, что "в определённых случаях другого выхода, наверное, нет". Но во многих случаях, по его словам, "могла бы быть успешно проведена процедура реабилитации, которая помогла бы сохранить бизнес работающим, позволила бы ему погасить со временем задолженность перед кредиторами". "Банкротство должно стать здоровым механизмом, должно стать процедурой лечения бизнеса",- подчеркнул Талызенков. Для этого, считает он, надо вносить, в частности, изменения в законодательство, заниматься разработкой механизмов финансового оздоровления бизнеса, чтобы "арбитражный управляющий был не душеприказчиком, занимающимся распродажей при банкротстве бизнеса, а, прежде всего, антикризисным управляющим, который выявлял бы возможности реабилитации бизнеса".
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россия
Экономика, РОССИЯ
14:00 22.03.2024
 
Юрист назвал важнейшую функцию процедуры банкротства бизнеса в России

Юрист Талызенков: процедура банкротства бизнеса в России должна помогать его выздоровлению

© fotolia.com / slasnyiБанкрот
Банкрот - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© fotolia.com / slasnyi
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Бизнес невозможно застраховать от всех рисков, но если дело дошло до банкротства, это процедура должна способствовать оздоровлению бизнеса в России, а не его уничтожению, заявил РИА Новости юрист Антон Талызенков.
"Конечно, бизнес немыслимо застраховать от всех рисков. Каждый занимается им именно на свой страх и риск, такова, в конце концов, природа бизнеса",- сказал он на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате.
Но если дело дошло до банкротства, то "оно, фигурально выражаясь, не должно стать похоронами бизнеса, его экономической смертью", считает юрист. "Ведь как обычно у нас бывает. Если подано заявление о банкротстве, то скорее всего, дальше будет распродаваться имущество предприятия, и все, на этом ему конец", - заметил эксперт.
При этом он добавил, что "в определённых случаях другого выхода, наверное, нет". Но во многих случаях, по его словам, "могла бы быть успешно проведена процедура реабилитации, которая помогла бы сохранить бизнес работающим, позволила бы ему погасить со временем задолженность перед кредиторами".
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"Банкротство должно стать здоровым механизмом, должно стать процедурой лечения бизнеса",- подчеркнул Талызенков.
Для этого, считает он, надо вносить, в частности, изменения в законодательство, заниматься разработкой механизмов финансового оздоровления бизнеса, чтобы "арбитражный управляющий был не душеприказчиком, занимающимся распродажей при банкротстве бизнеса, а, прежде всего, антикризисным управляющим, который выявлял бы возможности реабилитации бизнеса".
 
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