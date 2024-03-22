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Во Франции считают верными слова депутата ГД об отправке войск на Украину

Во Франции считают верными слова депутата ГД об отправке войск на Украину - 22.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции считают верными слова депутата ГД об отправке войск на Украину

Читатели газеты Le Figaro призвали власти Франции одуматься после заявлений вице-спикера Госдумы Петра Толстого, что Россия уничтожит французские войска в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T14:23+0300

2024-03-22T14:23+0300

2024-03-22T14:23+0300

политика

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro призвали власти Франции одуматься после заявлений вице-спикера Госдумы Петра Толстого, что Россия уничтожит французские войска в случае их отправки на Украину."Он (Петр Толстой — ред.) прав. Ни один солдат не вернется живым. Так что теперь наши военные могут спокойно уходить в отставку, потому что они не на службу Зеленскому поступали изначально", — написал в комментариях к материалу читатель под ником Dietrich Legrand.Пользователь al core отметил, что Украина была русским регионом с девятого века до 1991 года, то есть до того момента, пока не стала "независимой без каких-либо обсуждений и в обход этнических, языковых и культурных фактов". "Чего же там надо французским войскам? Украина на Франция. Донбасс не Эльзас-Лотарингия. Мы что, совсем не соображаем и не понимаем таких простых вещей?", — задался он вопросом.По мнению читателя с ником Lux, президент Франции Эммануэль Макрон совсем не соображает, не владеет ситуацией, не способен оценивать происходящее с самого начала конфликта и отвечать за свои слова и последствия собственных решений. "Границ как раз не знают те, кто бомбил Сербию в 1999, например, и ещё до боевых действий (на Украине — ред.) окружил Россию своими военными базами! НАТО и есть реальная угроза, а Макрон – один из ее побочных продуктов", — указал он.Rom-Rom-Romy призвал любой ценой "помешать Макрону развязать войну".Он потерял рассудок! Он не знает, что это такое — война! Слишком молод! Либо просто безответственный, потому что не ведает что к чему!!!", — написал он.

https://1prime.ru/20240320/frantsiya-846517802.html

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эммануэль макрон, франция, украина