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Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс - 22.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240322/846579879.html
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс - 22.03.2024, ПРАЙМ
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс
Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T14:26+0300
2024-03-22T14:54+0300
экономика
антон силуанов
владимир путин
минфин
бюджет
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе лекции в Финансовом университете министр финансов России Антон Силуанов."Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал он.Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
https://1prime.ru/20240319/minfin-846468664.html
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антон силуанов, владимир путин, минфин, бюджет
Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин, бюджет
14:26 22.03.2024 (обновлено: 14:54 22.03.2024)
 
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс

Силуанов: Минфин обеспечит задачи послания Путина, не нарушая бюджетную сбалансированность

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе лекции в Финансовом университете министр финансов России Антон Силуанов.
"Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал он.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле
19 марта, 10:41
Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию.
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
 
ЭкономикаАнтон СилуановВладимир ПутинМинфинбюджет
 
 
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