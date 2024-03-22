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Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс

Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс - 22.03.2024, ПРАЙМ

Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс

Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T14:26+0300

2024-03-22T14:26+0300

2024-03-22T14:54+0300

экономика

антон силуанов

владимир путин

минфин

бюджет

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе лекции в Финансовом университете министр финансов России Антон Силуанов."Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал он.Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

https://1prime.ru/20240319/minfin-846468664.html

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антон силуанов, владимир путин, минфин, бюджет