https://1prime.ru/20240322/846579879.html
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс - 22.03.2024, ПРАЙМ
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс
Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T14:26+0300
2024-03-22T14:26+0300
2024-03-22T14:54+0300
экономика
антон силуанов
владимир путин
минфин
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:32:3022:1732_1920x0_80_0_0_8d4f022e67891b98289495f9eb44e93b.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе лекции в Финансовом университете министр финансов России Антон Силуанов."Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал он.Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
https://1prime.ru/20240319/minfin-846468664.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c9d8776a53b0abd0e686e243e3f5677a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, владимир путин, минфин, бюджет
Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин, бюджет
Силуанов пообещал исполнить послание Путина, соблюдая бюджетный баланс
Силуанов: Минфин обеспечит задачи послания Путина, не нарушая бюджетную сбалансированность
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские власти обеспечат все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без нарушения бюджетной сбалансированности. Об этом заявил в ходе лекции в Финансовом университете министр финансов России Антон Силуанов.
"Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал он.
Минфин призвал устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле
Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию.
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.