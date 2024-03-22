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Греция сократила импорт из России в 20 раз

Греция сократила импорт из России в 20 раз - 22.03.2024, ПРАЙМ

Греция сократила импорт из России в 20 раз

Греческий импорт из России в январе этого сократился на 95% по сравнению с январем 2023 года, сообщила греческая статистическая служба Elstat. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T14:28+0300

2024-03-22T14:28+0300

2024-03-22T14:28+0300

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АФИНЫ, 22 мар – ПРАЙМ. Греческий импорт из России в январе этого сократился на 95% по сравнению с январем 2023 года, сообщила греческая статистическая служба Elstat. "В январе 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 24,7 миллиона евро, что на 95,1% меньше, чем в январе 2023 года, когда она составила 503,7 миллиона евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в январе 2024 года составила 6,5 миллиона евро, что на 31,6% меньше, чем в январе 2023 года, когда она составил 9,6 миллиона евро", - говорится в сообщении. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе 2024 года было отрицательным, дефицит составил 18,1 миллиона евро. Основной статьей импорта были углеводороды, минеральные удобрения и пшеница. Несколько лет назад Россия была среди основных торговых партнеров Греции. С введением санкций торговый оборот постоянно снижался.

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греция, россия, импорт