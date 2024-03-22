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На Украине подтвердили, что США просили не бить по российским НПЗ - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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На Украине подтвердили, что США просили не бить по российским НПЗ
На Украине подтвердили, что США просили не бить по российским НПЗ - 22.03.2024, ПРАЙМ
На Украине подтвердили, что США просили не бить по российским НПЗ
Вашингтон призвал Киев перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T14:55+0300
2024-03-22T15:07+0300
украина
нпз
энергетика
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вашингтон призвал Киев перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция выступления велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. Украинская сторона с начала марта атаковала несколько российских НПЗ с помощью беспилотников. При этом накануне газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон, опасаясь роста цен на нефть, запретил Киеву бить по энергообъектам России. "Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", — сказала Стефанишина.
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украина, нпз, сша, россия, сво
УКРАИНА, НПЗ, Энергетика, США, РОССИЯ, СВО
14:55 22.03.2024 (обновлено: 15:07 22.03.2024)
 
На Украине подтвердили, что США просили не бить по российским НПЗ

Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила, что США призывали не бить по российским НПЗ

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вашингтон призвал Киев перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности.
Трансляция выступления велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine.
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Украинская сторона с начала марта атаковала несколько российских НПЗ с помощью беспилотников. При этом накануне газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон, опасаясь роста цен на нефть, запретил Киеву бить по энергообъектам России.
"Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", — сказала Стефанишина.
 
ЭнергетикаУКРАИНАНПЗСШАРОССИЯСВО
 
 
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