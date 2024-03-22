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Силуанов заверил, что страдающие от обстрелов регионы получают помощь

Силуанов заверил, что страдающие от обстрелов регионы получают помощь - 22.03.2024, ПРАЙМ

Силуанов заверил, что страдающие от обстрелов регионы получают помощь

Регионы, которые страдают от обстрелов, получают поддержку из федерального бюджета, тема у Минфина РФ на контроле, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 22.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-22T15:03+0300

2024-03-22T15:36+0300

новые регионы рф

антон силуанов

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Регионы, которые страдают от обстрелов, получают поддержку из федерального бюджета, тема у Минфина РФ на контроле, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Тема на контроле. Мы на связи с руководством субъектов Российской Федерации. Из федерального бюджета оказывается поддержка бюджетам соответствующих регионов", — сообщил он в ходе выступления с лекцией в Финансовом университете"Мы в этом году помогали уже Белгороду - где-то на 4 миллиарда (рублей — ред.). Помогали в первую очередь (направлением финансовой поддержки — ред.) на восстановление жилых домов граждан, которые пострадали от обстрелов", — отметил Силуанов.

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новые регионы рф, антон силуанов