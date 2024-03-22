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Минтранс поддержал приоритетность перевозок топлива по железной дороге - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Минтранс поддержал приоритетность перевозок топлива по железной дороге
Минтранс поддержал приоритетность перевозок топлива по железной дороге - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс поддержал приоритетность перевозок топлива по железной дороге
Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:08+0300
2024-03-22T15:14+0300
топливо
железнодорожные перевозки
энергетика
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Там отметили, что в соответствии с проектом правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре повышенный приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику и ВВП страны, в обеспечение занятости населения. Проект правил находится на рассмотрении в правительстве РФ."Минтранс России поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами. График приоритетности разработан Минэнерго России во взаимодействии с грузоотправителями и РЖД", - сообщили в Минтрансе РФ в пятницу.Газета "Коммерсант" ранее в пятницу с ссылкой на источники написала, что правительство РФ поручило обеспечить "повышенный приоритет" вывоза нефтепродуктов по железной дороге по отношению к другим грузам. Такое поручение, писала газета, дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами 18 марта. Согласно поручению, до 21 марта ведомства совместно с монополией должны были разработать помесячный график вывоза нефтепродуктов на период до конца 2024 года.
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топливо, железнодорожные перевозки
топливо, железнодорожные перевозки, Энергетика
15:08 22.03.2024 (обновлено: 15:14 22.03.2024)
 
Минтранс поддержал приоритетность перевозок топлива по железной дороге

Минтранс одобрил идею закрепления приоритетности перевозок топлива по железной дороге

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Челябинске
Работа ООО Лукойл-Уралнефтепродукт в Челябинске - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Там отметили, что в соответствии с проектом правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре повышенный приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику и ВВП страны, в обеспечение занятости населения. Проект правил находится на рассмотрении в правительстве РФ.
"Минтранс России поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами. График приоритетности разработан Минэнерго России во взаимодействии с грузоотправителями и РЖД", - сообщили в Минтрансе РФ в пятницу.
Бензовоз на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
11:53
Газета "Коммерсант" ранее в пятницу с ссылкой на источники написала, что правительство РФ поручило обеспечить "повышенный приоритет" вывоза нефтепродуктов по железной дороге по отношению к другим грузам. Такое поручение, писала газета, дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами 18 марта. Согласно поручению, до 21 марта ведомства совместно с монополией должны были разработать помесячный график вывоза нефтепродуктов на период до конца 2024 года.
 
Энергетикатопливожелезнодорожные перевозки
 
 
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