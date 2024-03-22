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Дешевые кредиты не помогут расширить производство, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Дешевые кредиты не помогут расширить производство, заявила Набиуллина
Дешевые кредиты не помогут расширить производство, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
Дешевые кредиты не помогут расширить производство, заявила Набиуллина
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:20+0300
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банк россии
эльвира набиуллина
экономика рф
производство
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Дешевые кредиты практически не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей", - сообщила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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эльвира набиуллина, экономика рф, производство
Банк России, Эльвира Набиуллина, экономика РФ, производство
15:20 22.03.2024 (обновлено: 15:24 22.03.2024)
 
Дешевые кредиты не помогут расширить производство, заявила Набиуллина

Набиуллина: дешевые кредиты не помогут расширить производство в России

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Дешевые кредиты практически не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей", - сообщила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаэкономика РФпроизводство
 
 
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