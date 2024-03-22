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ЦБ рассчитывает, что россияне начнут сберегать больше денег - 22.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рассчитывает, что россияне начнут сберегать больше денег
ЦБ рассчитывает, что россияне начнут сберегать больше денег - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассчитывает, что россияне начнут сберегать больше денег
ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:22+0300
2024-03-22T15:22+0300
банк россии
сбережения
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий мотивирует людей сберегать еще больше, и это будет способствовать более выраженному замедлению инфляции", - сказала она. Ранее в своем пятничном пресс-релизе регулятор сообщил, что необеспеченное потребкредитование в РФ ускоряется, а возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.
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сбережения
Банк России, сбережения
15:22 22.03.2024
 
ЦБ рассчитывает, что россияне начнут сберегать больше денег

ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект роста ключевой ставки мотивирует россиян сберегать

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий мотивирует людей сберегать еще больше, и это будет способствовать более выраженному замедлению инфляции", - сказала она.
Ранее в своем пятничном пресс-релизе регулятор сообщил, что необеспеченное потребкредитование в РФ ускоряется, а возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта.
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
Дешевые кредиты не помогут расширить производство, заявила Набиуллина
15:20
Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.
 
Банк Россиисбережения
 
 
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