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Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"

Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"

VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных"... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:34+0300

2024-03-22T15:34+0300

2024-03-22T15:34+0300

пресс-релизы

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VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных". Государственные деятели, академики наук, представители бизнеса обсудили реализации мер нового нацпроекта "Экономика данных", влияние цифровизации и искусственного интеллекта на систему госуправления, бизнес, подготовку кадров.Гостей поприветствовал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В обращении он отметил: "Мы должны в кратчайшие сроки достигнуть технологического суверенитета и обеспечить лидерство России, в том числе в сфере программного обеспечения, связи, искусственного интеллекта и многим другим стратегическим направлениям. Сегодня университетскому сообществу необходимо системно формировать у студентов навыки гибкого инновационного мышления наряду с техническими умениями".По итогам заседания эксперты сошлись во мнении, что сферу искусственного интеллекта необходимо развивать в тесном сотрудничестве со школами, университетами, государством, а также научным и бизнес-сообществом.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы