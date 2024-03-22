Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240322/846585266.html
Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных"... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:34+0300
2024-03-22T15:34+0300
пресс-релизы
?1711110899
VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных". Государственные деятели, академики наук, представители бизнеса обсудили реализации мер нового нацпроекта "Экономика данных", влияние цифровизации и искусственного интеллекта на систему госуправления, бизнес, подготовку кадров.Гостей поприветствовал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В обращении он отметил: "Мы должны в кратчайшие сроки достигнуть технологического суверенитета и обеспечить лидерство России, в том числе в сфере программного обеспечения, связи, искусственного интеллекта и многим другим стратегическим направлениям. Сегодня университетскому сообществу необходимо системно формировать у студентов навыки гибкого инновационного мышления наряду с техническими умениями".По итогам заседания эксперты сошлись во мнении, что сферу искусственного интеллекта необходимо развивать в тесном сотрудничестве со школами, университетами, государством, а также научным и бизнес-сообществом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
15:34 22.03.2024

Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных". Государственные деятели, академики наук, представители бизнеса обсудили реализации мер нового нацпроекта "Экономика данных", влияние цифровизации и искусственного интеллекта на систему госуправления, бизнес, подготовку кадров.
Гостей поприветствовал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В обращении он отметил: "Мы должны в кратчайшие сроки достигнуть технологического суверенитета и обеспечить лидерство России, в том числе в сфере программного обеспечения, связи, искусственного интеллекта и многим другим стратегическим направлениям. Сегодня университетскому сообществу необходимо системно формировать у студентов навыки гибкого инновационного мышления наряду с техническими умениями".
По итогам заседания эксперты сошлись во мнении, что сферу искусственного интеллекта необходимо развивать в тесном сотрудничестве со школами, университетами, государством, а также научным и бизнес-сообществом.
Источник: Организатор форума РЭУ им. Г.В. Плеханова

Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

Подробнее
 
Пресс-релизы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала