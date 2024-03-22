Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Состоялось пленарное заседание форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных"... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:34+0300
2024-03-22T15:34+0300
2024-03-22T15:34+0300
пресс-релизы
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VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных". Государственные деятели, академики наук, представители бизнеса обсудили реализации мер нового нацпроекта "Экономика данных", влияние цифровизации и искусственного интеллекта на систему госуправления, бизнес, подготовку кадров.Гостей поприветствовал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В обращении он отметил: "Мы должны в кратчайшие сроки достигнуть технологического суверенитета и обеспечить лидерство России, в том числе в сфере программного обеспечения, связи, искусственного интеллекта и многим другим стратегическим направлениям. Сегодня университетскому сообществу необходимо системно формировать у студентов навыки гибкого инновационного мышления наряду с техническими умениями".По итогам заседания эксперты сошлись во мнении, что сферу искусственного интеллекта необходимо развивать в тесном сотрудничестве со школами, университетами, государством, а также научным и бизнес-сообществом.
VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" открыло Пленарное заседание "Кадры для экономики данных". Государственные деятели, академики наук, представители бизнеса обсудили реализации мер нового нацпроекта "Экономика данных", влияние цифровизации и искусственного интеллекта на систему госуправления, бизнес, подготовку кадров.
Гостей поприветствовал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В обращении он отметил: "Мы должны в кратчайшие сроки достигнуть технологического суверенитета и обеспечить лидерство России, в том числе в сфере программного обеспечения, связи, искусственного интеллекта и многим другим стратегическим направлениям. Сегодня университетскому сообществу необходимо системно формировать у студентов навыки гибкого инновационного мышления наряду с техническими умениями".
По итогам заседания эксперты сошлись во мнении, что сферу искусственного интеллекта необходимо развивать в тесном сотрудничестве со школами, университетами, государством, а также научным и бизнес-сообществом.
Источник: Организатор форума РЭУ им. Г.В. Плеханова
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