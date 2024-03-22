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Массовая льготная ипотека закончится этим летом, заявила Набиуллина
Массовая льготная ипотека закончится этим летом, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
Массовая льготная ипотека закончится этим летом, заявила Набиуллина
Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает, заявила глава ЦБ Эльвира... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:51+0300
2024-03-22T15:51+0300
2024-03-22T16:00+0300
банк россии
льготная ипотека
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться, а адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали. Но прерогатива здесь за правительством, как будут эти льготные программы сконструированы", - сказала она.Набиуллина также отметила, что ЦБ будет учитывать это, принимая решения по ключевой ставке. "Но мы не смотрим отдельно на каждый рынок, нам в целом важно, как объемы кредитования влияют на возможности достижения цели по инфляции", - добавила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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льготная ипотека, эльвира набиуллина
Банк России, льготная ипотека, Эльвира Набиуллина
Массовая льготная ипотека закончится этим летом, заявила Набиуллина
Набиуллина: массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться, а адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали. Но прерогатива здесь за правительством, как будут эти льготные программы сконструированы", - сказала она.
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Набиуллина также отметила, что ЦБ будет учитывать это, принимая решения по ключевой ставке. "Но мы не смотрим отдельно на каждый рынок, нам в целом важно, как объемы кредитования влияют на возможности достижения цели по инфляции", - добавила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.