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Массовая льготная ипотека закончится этим летом, заявила Набиуллина

Массовая льготная ипотека закончится этим летом, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ

Массовая льготная ипотека закончится этим летом, заявила Набиуллина

Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает, заявила глава ЦБ Эльвира... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:51+0300

2024-03-22T15:51+0300

2024-03-22T16:00+0300

банк россии

льготная ипотека

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться, а адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали. Но прерогатива здесь за правительством, как будут эти льготные программы сконструированы", - сказала она.Набиуллина также отметила, что ЦБ будет учитывать это, принимая решения по ключевой ставке. "Но мы не смотрим отдельно на каждый рынок, нам в целом важно, как объемы кредитования влияют на возможности достижения цели по инфляции", - добавила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.

https://1prime.ru/20240315/russia-846348245.html

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льготная ипотека, эльвира набиуллина