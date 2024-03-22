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ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка" - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"
Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:02+0300
2024-03-22T16:02+0300
2024-03-22T16:02+0300
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банки
"киви банк"
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные операции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Вопрос финансового оздоровления кредитных организаций рассматривается прежде всего когда речь идет о значимых кредитных организациях, которые испытывают проблемы с финансовой устойчивостью, у них недостаток капитала, проблемы с платежеспособностью. Банк России, когда отзывал лицензию у "Киви банка", он отзывал не по причине его финансовой неустойчивости, а именно из-за того, что он был вовлечен в проведение сомнительных операций", - сказала она. "Это было результатом нашей надзорной работы. "Киви банк" в этом отношении не был значимой кредитной организацией, поэтому здесь, на наш взгляд, оснований для санации не было", - добавила Набиуллина. Банк России в феврале отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который был оператором для "Qiwi-кошелька". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал "Qiwi-кошельки" с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Банк России проводил с "Киви банком" работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил новые схемы для обхода мер регулятора.
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банки, "киви банк"
Банк России, Банки, "Киви банк"
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"
Набиуллина: ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные операции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Вопрос финансового оздоровления кредитных организаций рассматривается прежде всего когда речь идет о значимых кредитных организациях, которые испытывают проблемы с финансовой устойчивостью, у них недостаток капитала, проблемы с платежеспособностью. Банк России, когда отзывал лицензию у "Киви банка", он отзывал не по причине его финансовой неустойчивости, а именно из-за того, что он был вовлечен в проведение сомнительных операций", - сказала она.
"Это было результатом нашей надзорной работы. "Киви банк" в этом отношении не был значимой кредитной организацией, поэтому здесь, на наш взгляд, оснований для санации не было", - добавила Набиуллина.
Банк России в феврале отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который был оператором для "Qiwi-кошелька". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал "Qiwi-кошельки" с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.
Набиуллина объяснила работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков
Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Банк России проводил с "Киви банком" работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил новые схемы для обхода мер регулятора.